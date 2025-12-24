Taylor Swift: Δώρισε 2 εκατ. δολάρια σε μεγάλους οργανισμούς για τα Χριστούγεννα

Από 1 εκατομμύρια δολάριο έκαστος δώρισε -για τα Χριστούγεννα- η Taylor Swift σε δύο μεγάλους οργανισμούς των ΗΠΑ, τη Feeding America και την American Heart Association, όπως επιβεβαίωσαν επίσημα και οι δύο φορείς.

Η Feeding America ευχαρίστησε δημόσια την Taylor Swift μέσω Instagram, με τη διευθύνουσα σύμβουλο του οργανισμού, Claire Babineaux-Fontenot, να τονίζει ότι η δωρεά «αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση του τι μπορεί να συμβεί όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να βάλουμε τέλος στην πείνα».

Όπως ανέφερε, η προσφορά της τραγουδίστριας θα βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες να έχουν ένα γεμάτο τραπέζι όχι μόνο τις γιορτές, αλλά και μακροπρόθεσμα.

Just in time for Christmas, the global superstar donated $1 million to both Feeding America and the American Heart Association, both organizations confirmed Tuesday. https://t.co/HvU1nrDS4O — ABC News (@ABC) December 24, 2025

Taylor Swift: Η δωρεά προς τιμήν του πατέρα της, Scott

Η δωρεά προς την American Heart Association έγινε προς τιμήν του πατέρα της, Scott Swift, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και υποβλήθηκε σε πενταπλό bypass το καλοκαίρι.

Η ίδια η Swift είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια υγείας του πατέρα της στο podcast New Heights. Η CEO της AHA, Nancy Brown, σημείωσε ότι η προσφορά «θα έχει αντίκτυπο πολύ μεγαλύτερο από την οικονομική της αξία», καθώς ενισχύει την ενημέρωση και την πρόληψη σε μια ασθένεια που αφορά σχεδόν τους μισούς ενήλικες Αμερικανούς.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών της τραγουδίστριας. Τα τελευταία χρόνια έχει διαθέσει εκατομμύρια σε αμερικάνικες πολιτείες, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικές δράσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της θριαμβευτικής Eras Tour στήριξε τοπικές τράπεζες τροφίμων σε κάθε πόλη όπου εμφανίστηκε.

Παράλληλα, στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ End of an Era αποκάλυψε ότι αποφάσισε να αυξήσει τα μπόνους του προσωπικού της περιοδείας, μετά το ρεκόρ εσόδων που ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια. «Όταν η περιοδεία πηγαίνει καλύτερα, πρέπει να πηγαίνουν καλύτερα και οι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά γι’ αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από ABC News