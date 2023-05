Η Wagner θα μείνει στο Μπαχμούτ, λέει τώρα ο Πριγκόζιν- Τι άλλαξε

Στη νέα του δήλωση, ο Πριγκόζιν ισχυρίστηκε ότι ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν - ο οποίος διοικούσε τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου - είχε διοριστεί να συνεργαστεί μεταξύ του τακτικού στρατού της Ρωσίας και των μισθοφόρων Βάγκνερ.

«Αυτός είναι ο μόνος άνδρας με το αστέρι του στρατηγού που ξέρει να πολεμά», είπε ο Πριγκόζιν. «Κανένας άλλος στρατηγός δεν είναι λογικός».

Σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε σήμερα στο κανάλι του στο Telegram, ο Πριγκόζιν είπε ακόμη πως «κατά τη διάρκεια της νύχτας λάβαμε διαταγή μάχης, για πρώτη φορά όλον αυτόν τον καιρό. Μας υποσχέθηκαν όσα πυρομαχικά και όπλα χρειαζόμαστε ώστε να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις. Μας υποσχέθηκαν πως όλα όσα χρειάζονται ώστε ο εχθρός να εμποδιστεί να μας αποκόψει (σ.σ. από τις προμήθειες) θα αναπτυχθούν στο πλευρό μας».

Και ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο Ρώσος υπουργός Αμυνας, όσο κι αν εχθρεύεται τον Γεβγκένι Πριγκόζιν υποχρεώνεται να του υποσχεθεί πυρομαχικά και όπλα για να εξοπλίσει τους μαχητές του, οι οποίοι, κατά έναν μεγάλο βαθμό, προέρχονται από τις ρωσικές φυλακές.

Η μάχη για την Μπαχμούτ, την οποία η Ρωσία θεωρεί σκαλοπάτι για άλλες πόλεις στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας οι οποίες διαφεύγουν ακόμη τον έλεγχό της, είναι η πιο σφοδρή της σύγκρουσης, με κόστος χιλιάδες ζωές και στις δύο πλευρές.

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.



He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n