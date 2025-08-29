ΔΙΕΘΝΗ
Η Τζόρτζια Μελόνι δηλώνει «αηδιασμένη» για την ανάρτηση φωτογραφιών της σε πορνογραφικό site

Παραποιημένες φωτογραφίες της Ιταλίδας πρωθυπουργού, της αδελφής της, αλλά και άλλων γυναικών βρέθηκαν αναρτημένες στην ιταλική πλατφόρμα Phica

Φωτογραφία: EPA
Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι είναι «αηδιασμένη» επειδή φωτογραφίες της και άλλων γυναικών αναρτήθηκαν σε πορνογραφικό ιστότοπο, και ζήτησε να ταυτοποιηθούν άμεσα οι υπεύθυνοι και να «τιμωρηθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Φωτογραφίες της αδελφής της Αριάνα, και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Έλλι Σλέιν, βρέθηκαν επίσης στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία είχε πάνω από 700.000 συνδρομητές πριν οι διαχειριστές της κλείσουν τον ιστότοπο την Πέμπτη, κατηγορώντας τους χρήστες για «λανθασμένη χρήση της πλατφόρμας».

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίους και σεξιστικούς τίτλους, ελήφθησαν είτε από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων είτε από δημόσιες πηγές χωρίς συναίνεση και παραποιήθηκαν, με ζουμ σε μέρη του σώματος ή παρουσιάζοντας τις γυναίκες σε σεξουαλικές στάσεις.

Δεκάδες γυναίκες κατέθεσαν καταγγελίες για το Phica και παρόμοιες πλατφόρμες από τότε που το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα.

«Αηδιάζω με ό,τι έχει συμβεί», δήλωσε η Μελόνι στην Corriere della Sera την Παρασκευή. «Θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που έχουν προσβληθεί».

Πρόσθεσε: «Είναι απογοητευτικό να βλέπει κανείς ότι το 2025 εξακολουθούν να υπάρχουν όσοι θεωρούν φυσιολογικό και νόμιμο να ποδοπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να την στοχεύουν με σεξιστικά και χυδαία σχόλια, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».

Την περασμένη εβδομάδα, η Meta έκλεισε έναν ιταλικό λογαριασμό στο Facebook με το όνομα Mia Moglie (Η γυναίκα μου), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή αγνώστων γυναικών.

Η Phica, η οποία είναι λανθασμένη γραφή μιας αργκό λέξης για τον γυναικείο κόλπο στα ιταλικά, ξεκίνησε το 2005 και φαίνεται ότι λειτουργούσε ανεμπόδιστα παρά τις αναφορές γυναικών για την πλατφόρμα. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά την υποβολή επίσημων καταγγελιών από αρκετούς πολιτικούς του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Οι παραποιημένες εικόνες διακεκριμένων γυναικών εμφανίζονταν στην «VIP ενότητα» του ιστότοπου.

Η Μελόνι δήλωσε στην Corriere ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να ταυτοποιηθούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα». «Περιεχόμενο που θεωρείται αθώο μπορεί, στα λάθος χέρια, να γίνει ένα τρομερό όπλο. Και όλοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Μια μελέτη του 2019 από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου διαπίστωσε ότι το 20% των Ιταλίδων είχε βιώσει κάποια μορφή μη συναινετικού διαμοιρασμού προσωπικών φωτογραφιών.

Με πληροφορίες από Guardian

