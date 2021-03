Οκτώ χρόνια μετά το coming out δημοσίως στη σκηνή από τις Χρυσές Σφαίρες, η Τζόντι Φόστερ επισφράγισε τη νίκη της φέτος με ένα φιλί στα χείλη από την γυναίκα της, Αλεξάντρα Χέντισον.

«Αγαπώ τη γυναίκα μου- σε ευχαριστώ, Άλεξ!», είπε η Φόστερ, που εμφανίστηκε καθισμένη στον καναπέ με πιτζάμες, μαζί με την Χέντισον και τον σκύλο τους, για να αποδεχθεί ψηφιακά το βραβείο.

Jodie Foster wins the award for Best Supporting Actress in a Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/UZlX7q7lu3