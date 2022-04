Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν γυμνή στην μπανιέρα στην πρόταση γάμου του Μπεν Άφλεκ: «Ό,τι πιο ρομαντικό»

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε ότι ήταν γυμνή στην μπανιέρα όταν της έκανε πρόταση γάμου ο Μπεν Άφλεκ.

«Το βράδυ του Σαββάτου ενώ βρισκόμουν στο αγαπημένο μου μέρος στη γη (έκανα αφρόλουτρο), η όμορφη αγάπη μου γονάτισε και μου έκανε πρόταση γάμου», έγραψε η τραγουδίστρια στο newsletter «On The JLo».

