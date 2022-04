Αρραβωνιάστηκαν Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ- Το τεράστιο μονόπετρο και τα δάκρυα της JLo

Ένα βήμα πριν το γάμο φαίνεται πως βρίσκονται Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ, που επιβεβαίωσαν την έντονη φημολογία ότι αρραβωνιάστηκαν.

Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε γνωστή την είδηση του αρραβώνα μέσω του On the JLo, λίγες ημέρες αφότου κυκλοφόρησε μια φωτογραφία της από παπαράτσι να φοράει ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, αποκάλυψε τον αρραβώνα μέσω email στον στενό κύκλο της, το βράδυ της Παρασκευής.

Σε μήνυμα προς τους φανς της, η Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε ένα βίντεο να θαυμάζει συγκινημένη το μεγάλο, πράσινο διαμάντι στο χέρι της, εικόνα που κοινοποίησε επίσης η αδερφή της στα social media.

True love gotta ring, ring, ring💍 Jennifer lopez and Ben Affleck are engaged again! #congratulations so happy for you🎉❤🤩 #onthejlo #jlo_april8 , 2022 ♡♡♡♡💫 @JLO 💫♡♡♡♡ #jlo #jenniferlopez #bennifer #benaffleck pic.twitter.com/NcC8CijSlQ

Η τραγουδίστρια είχε αφήσει υπονοούμενα για την «τεράστια ανακοίνωση» μέσω ενός βίντεο στο Twitter, το ίδιο βράδυ.

«Λοιπόν, έχω μια πολύ συναρπαστική και ξεχωριστή ιστορία να σας πω...», είπε στους followers της, προσθέτοντας δίπλα στο όνομά της, το emoji ενός διαμαντένιου δαχτυλιδιού.

Πρόσφατα ο Μπεν Άφλεκ είχε δείξει για ακόμη μια φορά την στήριξή του στην μέλλουσα σύζυγό του, πηγαίνοντας με τον γιο τους και την Κόρη της Λόπεζ στην βράβευση της τραγουδίστριας στα iHeartRadio Music Awards.

You know #BenAffleck had to show up and support @JLo 😉❤️👏 #iHeartAwards2022 pic.twitter.com/T1socRzdxf