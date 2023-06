Η τρομακτική στιγμή που 9χρονο αγόρι παίζει μέσα σε μπάλα και τον παρασύρει ο αέρας

Στιγμές αγωνίας έζησε ένα 9χρονο αγόρι μέσα σε μια φουσκωτή μπάλα τύπου «zorb» όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο πριν καταλήξει στο έδαφος σε φεστιβάλ στη Βρετανία.

Το περιστατικό συνέβη στο Λίβερπουλ την περασμένη Κυριακή και το 9χρονο αγόρι νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή.

Το αγόρι συμμετείχε στη δραστηριότητα που ονομάζεται «zorbing» σε μια φουσκωτή πισίνα στο Southport Food And Drink Festival, όταν μια ριπή ανέμου κυριολεκτικά τον πέταξε στον αέρα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στη συνέχεια προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο με «πολλαπλά σοβαρά τραύματα», αφού αρχικά έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από εθελοντές του St John Ambulance, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι τα τραύματα δεν αποτελούσαν απειλή για τη ζωή του.

Το βίντεο δείχνει άλλα παιδιά να τρέχουν μέσα στις μπάλες τύπου Zorb σε μια πισίνα, όταν ξαφνικά το νεαρό αγόρι εμφανίζεται να ίπταται μέσα στην μπάλα πάνω από τα δέντρα. Καθώς το προσωπικό προσπαθεί να βοηθήσει, στη συνέχεια η φουσκωτή μπάλα πέφτει στο έδαφος.

Η μπάλα Zorb προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος παρασυρμένη από τον άνεμο.

Ο Πολ Χολμς ήταν ανάμεσα στους θεατές που έσπευσαν να βοηθήσουν το αγόρι αφού είδαν το σοκαριστικό ατύχημα να εκτυλίσσεται. Ο 43χρονος απολάμβανε το φεστιβάλ με την οικογένειά του όταν παρατήρησε την ριπή του ανέμου και κοίταξε γύρω του παρατηρώντας δύο μπάλες Zorb στον ουρανό.

Περιγράφοντας την σκηνή, είπε στην εφημερίδα Liverpool Echo: «Ήμασταν ακριβώς δίπλα στο Zorb Pit και ψάχναμε για κάτι να φάμε. Υπήρξε μια ριπή ανέμου, αρκετά γρήγορα και απλά είπα "Ω, αυτό το αεράκι είναι ωραίο". Με την άκρη του ματιού μου είδα δύο από τις μπάλες του Zorb να ανεβαίνουν στον ουρανό και φώναξα με όλη μου τη δύναμη 'Υπάρχει ένα παιδί σε μία από αυτές τις μπάλες, κάποιος να το πιάσει'. Τη στιγμή που φώναξα 'Υπάρχει ένα αγόρι στον ουρανό', το προσωπικό στο χώρο έτρεξε να βγάλει όλα τα παιδιά από τις υπόλοιπες μπάλες». Η δεύτερη μπάλα Zorb την οποία πήρε ο αέρας ήταν άδεια, δεν πήγε τόσο ψηλά και έπεσε γρήγορα.

Horrifying moment boy, nine, flies through the air in inflatable 'zorb' ball at food and drink festival https://t.co/xJGfZ6oQSR pic.twitter.com/22pVD66ugX