Η στιγμή της τεράστιας έκρηξης πυραύλου της SpaceX στο Τέξας

Πύραυλος της SpaceX εξερράγη το βράδυ της Τετάρτης στο Τέξας, κατά τη διάρκεια δοκιμών, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που υψώθηκε στον ουρανό.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ δήλωσε ότι το Starship «αντιμετώπισε μια σοβαρή ανωμαλία» περίπου στις 11 μ.μ., ενώ βρισκόταν στον δοκιμαστικό βραχίονα, προετοιμαζόμενο για τη δέκατη δοκιμαστική πτήση στο Starbase, τη διαστημική βάση της SpaceX στο νότιο άκρο του Τέξας.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted…