Η στιγμή που ο σκηνοθέτης Taika Waititi εισβάλλει σε live συνέντευξη της συντρόφου του Ρίτα Όρα

Ο σκηνοθέτης του Τhor: Love and Thunder, Taika Waititi εισέβαλε στην οθόνη την ώρα που έδινε συνέντευξη σε τηλεοπτικό δίκτυο η σύντροφός του, η διάσημη τραγουδίστρια Ρίτα Όρα.

Η τραγουδίστρια μιλούσε στην αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή Sunrise για το τελευταίο της σίνγκλ της «Barricades» και τη θέση της ως coach αυστραλιανό The Voice, όταν εμφανίστηκε στο πλάνο ο διάσημος σκηνοθέτης.

«Taika , φύγε από το πλάνο μου», είπε η Όρα γελώντας πριν τον καλέσει να επιστρέψει ξανά.

«Γεια, δεν σας ακούω. Λατρεύω το Σίδνεϊ» είπε ο σκηνοθέτης στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τη Sun, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο μήνα αφού έκαναν σχεδόν «ταυτόχρονες» προτάσεις γάμου ο ένας στον άλλον. Αυτό, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Waititi και η Όρα επιβεβαίωσαν ότι είναι ζευγάρι τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν και παραβρέθηκαν μαζί στην πρεμιέρα του The Suicide Squad.

Superstar @RitaOra joined Sunrise for an exclusive chat about her latest chart-topper 'Barricades' but the interview was soon crashed by her #1 fan live on the show 😲 pic.twitter.com/YUN8YHgA3f