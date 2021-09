Η λάβα «καταβροχθίζει» σπίτια και δρόμους στην Λα Πάλμα, στα βίντεο που καταγράφουν ντόπιοι, καθώς εκκενώνουν κατοικημένες περιοχές, μετά τη χθεσινή έκρηξη ηφαιστείου στα Κανάρια Νησιά.

Οι αρχές έχουν ήδη απομακρύνει 5.000 ανθρώπους από τέσσερα χωριά στο νησί μετά την έκρηξη του Cumbre Vieja.

Το κύμα της λάβας έχει ήδη «καταπιεί» 20 σπίτια στο χωριό Ελ Πάσο και δρόμους, όπως είπε ο δήμαρχος Σέρχιο Ροντρίγκεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό TVE σήμερα το πρωί. Πλέον η λάβα κατευθύνεται προς το γειτονικό χωριό Λος Λιάνος δε Αριδάνε όπου κινδυνεύουν εκατοντάδες σπίτια, πρόσθεσε ενώ εξήγησε ότι οι αρχές παρακολουθούν τη ροή της λάβας.

Η στάχτη τινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων από το ηφαίστειο μετά την έκρηξή του την Κυριακή, ενώ ποτάμια λάβας ρέουν προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω μιας αραιοκατοικημένης περιοχής της Λα Πάλμα. Ο πρόεδρος της περιφέρειας των Καναρίων Άνχελ Βίκτορ Τόρες, εκτιμά δεν θα χρειαστεί να απομακρυνθούν άλλοι κάτοικοι από τα σπίτια τους. «Η λάβα κινείται προς τις ακτές και οι ζημιές θα είναι μόνο υλικές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν περίπου 17 με 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας», επεσήμανε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν θα υπάρξουν εφόσον όλοι συμπεριφερθούν με σύνεση, σχολίασε ο ηφαιστειολόγος Νεμέσιο Πέρεθ. Νωρίτερα, η αεροπορική εταιρεία Binter στα Κανάρια Νησιά ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τέσσερις πτήσεις από και προς το νησί Λα Γκομέρα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας και του νέφους, που προκάλεσε η έκρηξη.

Η Λα Πάλμα βρισκόταν σε συναγερμό αφού μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν περισσότερες από 22.000 σεισμικές δονήσεις από το ηφαίστειο, το οποίο ανήκει σε μια αλυσίδα ηφαιστείων, όπου η τελευταία έκρηξη είχε καταγραφεί το 1971. Η συγκεκριμένη αλυσίδα είναι η πιο ενεργή ηφαιστειακά περιοχή στα Κανάρια Νησιά.

Το 1971 ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τραβούσε φωτογραφίες της λάβας, αλλά δεν είχαν προκληθεί υλικές ζημιές. Η τελευταία έκρηξη ηφαιστείου στο αρχιπέλαγος των Καναρίων έγινε το 2011, στο νησί Ελ Ιέρο και ήταν υποθαλάσσια. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετέβη χθες στη Λα Πάλμα για να συνομιλήσει με την τοπική κυβέρνηση για τη διαχείριση της έκρηξης του ηφαιστείου. «Διαθέτουμε όλους τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό, οι πολίτες μπορούν να κοιμούνται ήρεμοι», τόνισε.

