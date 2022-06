Η στενογράφος στη δίκη Ντεπ-Χερντ λέει ότι «μερικοί» ένορκοι κοιμόντουσαν: «Ήταν δύσκολο»

Κάποιοι από τους ενόρκους στην υπόθεση δυσφήμισης του Τζόνι Ντεπ εναντίον της Άμπερ Χερντ δυσκολεύονταν να μείνουν ξύπνιοι στη διάρκεια της δίκης των έξι εβδομάδων, σύμφωνα με τη στενογράφο του δικαστηρίου.

Το επταμελές σώμα ενόρκων, αποτελούμενο από πέντε άνδρες και δύο γυναίκες, τάχθηκε κυρίως με το μέρος του Τζόνι Ντεπ στην ετυμηγορία, που εκδόθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο δικαστήριο της κομητείας Fairfax της Βιρτζίνια.

Του επιδίκασαν αποζημίωση 15 εκατ. δολαρίων (η οποία μειώθηκε σε 10,35 εκατ. δολάρια λόγω πολιτειακού νόμου), κρίνοντας ότι η Άμπερ Χερντ δυσφήμισε τον πρώην σύζυγό της σε άρθρο της, το 2018, για ενδοοικογενειακή κακοποίηση, αν και δεν τον κατονόμασε.

Για την ανταγωγή δυσφήμισης, η ηθοποιός έλαβε αποζημίωση 2 εκατ. δολαρίων, ενώ σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Facebook Twitter Το ενδιαφέρον γύρω από την δικαστική διαμάχη Τζόνι Ντεπ – Άμπερ ήταν τόσο μεγάλο, που τα βραχιολάκια από τη δίκη έφτασαν να πουληθούν online για σχεδόν 5.000 δολάρια. Φωτ: EPA/EVELYN HOCKSTEIN/POOL

Μιλώντας στο Law & Crime Network, η Judy Bellinger είπε ότι «μερικοί» από τους ενόρκους αποκοιμήθηκαν σε κάποια σημεία κατά τη διάρκεια της δίκης. Τα ονόματα των ενόρκων θα μείνουν κρυφά για τουλάχιστον ένα έτος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση.

«Υπήρχαν μερικοί ένορκοι που κοιμόντουσαν», είπε, προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένοι βρίσκονταν τόσο στις μπροστινές όσο και τις πίσω σειρές. «Ήταν δύσκολο. Υπήρχαν πολλές καταθέσεις με βίντεο και απλά καθόντουσαν εκεί και ξαφνικά έβλεπα το κεφάλι τους να πέφτει».

Επιπλέον πρόσθεσε ότι η «καλύτερη» ένορκος, που έδωσε τη μεγαλύτερη προσοχή, κατέληξε να είναι ένας από τους αναπληρωματικούς που επιλέχθηκαν τυχαία και τελικά δεν συμμετείχαν στην τελική ετυμηγορία: «Δυστυχώς, η μία αναπληρωματική που ήταν εκεί, ήταν μάλλον αυτή που άκουσε περισσότερο. Παρακολουθούσα τις εκφράσεις του προσώπου της, ήταν βαθιά αφοσιωμένη σε κάθε λέξη που ακουγόταν. Σκέφτηκα ότι θα ήταν μια σπουδαία ένορκος και δεν πρόλαβε να το ζήσει μέχρι τέλους».

#JudyBellinger, the #Depp v. #Heard freelance court reporter, said in an EXCLUSIVE interview that some jurors were dozing off the during the defamation trial. pic.twitter.com/VByPZx9DNH