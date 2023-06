Η σεξουαλική ζωή μυρμηγκιών άφησε χωρίς ίντερνετ ένα ολόκληρο χωριό

Η ακμάζουσα σεξουαλική ζωή μιας αποικίας μυρμηγκιών προκάλεσε χάος σε ένα γερμανικό χωριό προκαλώντας προβλήματα στο διαδίκτυο.

Τα μυρμήγκια επέλεξαν ένα κουτί διανομής του τοπικού παρόχου τηλεπικοινωνιών ως ερωτική φωλιά σε ένα χωριό κοντά στο Βάλντεμπουργκ στη δυτική Γερμανία. Όταν τα μυρμήγκια ολοκλήρωναν την σεξουαλική τους συνεύρεση άφηναν πίσω τους ένα λεπτό ίχνος οξέος, που επέφερε φθορά στα καλώδια και στις πλακέτες κυκλωμάτων.

Οι σεξουαλικές τους πράξεις προκάλεσαν κυριολεκτικά βραχυκύκλωμα στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του χωριού να περάσουν μια ολόκληρη εβδομάδα χωρίς ίντερνετ. Ένας εκ των κατοίκων, ο 66χρονος Μάνφρεντ Βόρλ, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Tag24: «Αυτή ήταν μια καταστροφή! Ολόκληρη η περιοχή χτυπήθηκε».

Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα εντόμων Ματίας Νους εξήγησε ότι η τυπική περίοδος ζευγαρώματος των μυρμηγκιών είναι την άνοιξη, μετά την οποία θα πάνε να ψάξουν για νέα φωλιά. «Η αποικία μυρμηγκιών εγκαταστάθηκε στο κουτί διανομής επειδή το θεωρούν σαν σπηλιά», δήλωσε στο Tag24.

Ενώ τα μυρμήγκια μετακινούνταν γύρω από το κουτί, άφησαν πίσω τους μια έκκριση, η οποία περιείχε έως και 2 χιλιοστόγραμμα μυρμηγκικού οξέος, το οποίο είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα και τους ιστούς. Αυτό μπορεί να τα προστάτευσε από τους φυσικούς εχθρούς, αλλά δεν τα κράτησε ασφαλή από τον ειδικό της απεντόμωσης, που στάλθηκε για να βάλει τέλος στο έργο τους.

Μετά την απεντόμωση τα καλώδια και οι πλακέτες κυκλωμάτων αντικαταστάθηκαν. Μόνο φέτος η Telekom, η οποία είναι υπεύθυνη για τα κιβώτια διανομής, κατέγραψε πέντε βλάβες λόγω ανάλογου προβλήματος από μυρμήγκια και ο εκπρόσωπος Γκέοργκ φον Βάγκνερ παραδέχτηκε ότι τα μυρμήγκια που περνούσαν πάνω στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δημιουργούσαν βραχυκυκλώματα.

