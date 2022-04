Η Σάσα Ομπάμα έκανε βόλτα με το αγόρι της στο Λος Άντζελες- Ποιος είναι ο 24χρονος σύντροφός της

Με μια μωβ φούστα και εμφανώς χαρούμενη, η Σάσα Ομπάμα έκανε βόλτα στους δρόμους του Λος Άντζελες με τον σύντροφό της, Κλίφτον Πάουελ Τζούνιορ- δυο ημέρες μετά την αποκάλυψη της μητέρας της πως έχει σχέση.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο σύντροφος της μικρής κόρης των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, είναι ο 24χρονος γιος του ηθοποιού Κλίφτον Πάουελ και πρώην σταρ του μπάσκετ, που πλέον εργάζεται ως εμπορικός διευθυντής των Nike και Peloton.

Η σχέση της Σάσα με τον Κλίφτον πιστεύεται ότι ξεκίνησε όταν η 20χρονη μετακόμισε στο Λος Άντζελες, πέρυσι τον Αύγουστο, αφού εγκατέλειψε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Δυο ημέρες πριν κυκλοφορήσουν οι φωτογραφίες του ζευγαριού, που τράβηξαν παπαράτσι, η Μισέλ Ομπάμα μιλώντας για τις κόρες της στην εκπομπή την Έλεν Ντε Τζένερις, είπε: «Λάτρευαν τους Jonas Brothers. Τώρα φέρνουν μεγάλους άντρες στο σπίτι. Πριν ήταν μόνο ποπ συγκροτήματα. Τώρα έχουν φίλους και αληθινές ζωές».

Αν και η σχέση της 23χρονης Μάλια με τον Ρόρι Φάρκουαρσον μετράει από την γνωριμία τους στο Χάρβαρντ το 2017, η σχέση της Σάσα είναι πιο πρόσφατη.

Όπως ο Ρόρι Φάρκουαρσον, που μεγάλωσε σε μια έπαυλη 2,2 εκατ. δολαρίων στο Σάφολκ, ο Κλίφτον Πάουελ Τζούνιορ ανατράφηκε με εξίσου πλούσιο lifestyle, ενώ ήταν επίσης στενός φίλος του Ίαν Αλεξάντερ Τζούνιορ, του μοναχογιού της Ρετζίνα Κινγκ, συμπρωταγωνίστρια του πατέρα του στο «Ray», που αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ian was my best friend. I love you boii. I will talk to you later. Rest well Ian Desdune. pic.twitter.com/egrl9A9MmJ — Cliff L. Powell III (@Lifeissuccess) January 26, 2022

Το δεύτερο παιδί του Πάουελ με την σύζυγό του, Κίμπερλι Κρουμς -έχει μια μεγαλύτερη αδερφή, την 29χρονη Μέι- μεγάλωσε στο Ladera Heights, που μαζί με τα γειτονικά Windsor Hills, Baldwin Hills και View Park αποκαλείται «το μαύρο Μπέβερλι Χιλς», λόγω των πανάκριβων σπιτιών και των διάσημων κατοίκων του, όπου κάποτε έμεναν η Τίνα Τέρνερ και Ρέι Τσαρλς.

Η μητέρα του είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας με δική της εταιρία design, την WhateverUneed Designs, αλλά και catering, που ονομάζεται Chef Kim και προσφέρει κατά παραγγελία γεύματα και διατροφικές συμβουλές.

Ο 24χρονος σύντροφος της Σάσα Ομπάμα, που φίλοι αποκαλούν Cliff'και CP3, φοίτησε σε ένα ιδιωτικό σχολείο με ετήσια δίδακτρα 28.340 δολαρίων, που προσφέρει «εξαιρετική χριστιανική εκπαίδευση».

Μετά την αποφοίτησή του, έλαβε τετραετή υποτροφία μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, προς μεγάλη χαρά του πατέρα του. Ωστόσο πήρε μεταγραφή λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, για να επικεντρωθεί στον κινηματογράφο.

Ο Κλίφτον Πάουελ έχει ήδη γνωρίσει την Μισέλ Ομπάμα, κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια στην Έλεν Ντε Τζένερις, αν και είναι άγνωστο αν έχει γνωρίσει και τον πατέρα της Σάσα, Μπαράκ Ομπάμα.

Τελειώνοντας τις σπουδές του, έχει ξεκινήσει να εργάζεται ως σκηνοθέτης διαφημίσεων, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο CPE στον τίτλο και έχει δημιουργήσει ήδη περιεχόμενο για τις Peloton και Nike.

Had the chance to Co-Direct & Write new commercial “BUILT BY FINESSE” for @nike check itttt pic.twitter.com/lx6jyHPfyF — Cliff L. Powell III (@Lifeissuccess) June 2, 2021