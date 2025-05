Η Ρωσία ζητά από Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου «να αλλάξουν πλευρά και να κατακτήσουν μαζί την Ευρώπη»

Πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ήδη περάσει πάνω από τρία χρόνια σε ρωσική αιχμαλωσία, όπου συχνά βασανίζονται, κακοποιούνται και τους προτείνεται να «ενταχθούν στις ρωσικές δυνάμεις για να καταλάβουν την Ευρώπη».

Την περασμένη εβδομάδα η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να ανταλλάξουν αιχμαλώτους πολέμου σε αναλογία 1.000 προς 1.000.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οικογένειες και οι φίλοι των αιχμαλώτων πολέμου δεν γνωρίζουν πού κρατούνται οι δικοί τους, εάν και πού μετακινούνται, ποιες είναι οι συνθήκες κράτησής τους ή ακόμα και αν είναι ζωντανοί.

Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πηγαίνουν στις ανταλλαγές με φωτογραφίες των αγαπημένων τους, ελπίζοντας ότι κάποιοι από όσους ανταλλάσσονται θα αναγνωρίσουν τα πρόσωπα και θα δώσουν τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες, εάν κρατήθηκαν στην ίδια φυλακή ή ακόμα και στο ίδιο κελί. Στις φωτογραφίες συχνά υπάρχει γραμμένο το όνομα, η ταξιαρχία και μερικές φορές η ημερομηνία εξαφάνισης.

Στις 6 Μαΐου, μια Ουκρανή μητέρα παραβρέθηκε στην ανταλλαγή. Κρατούσε μια σημαία με τη φωτογραφία του γιου της, ελπίζοντας να μάθει νέα γι’ αυτόν, όταν ένας από τους απελευθερωμένους στρατιώτες τον αναγνώρισε, λέγοντάς της ότι ήταν στο ίδιο κελί, ότι ήταν ζωντανός και «τα πάει καλά».

🔴 A Ukrainian mother learned her son is alive after speaking with a recently released prisoner of war.



Russia continues to hold Ukrainian soldiers incommunicado and in harsh conditions. pic.twitter.com/ktdjfCiYgq