Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για τις παραβιάσεις από 19 ρωσικά drones

O πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε και επίσημα την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ σε απάντηση των αλλεπάλληλων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της χώρας του από 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν.

Το Άρθρο 4 προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια απειλείται».

Σύμφωνα με τα αρχεία έχει γίνει επίκληση στο Άρθρο 4 μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών καθώς η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

"... η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών", είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι "απλώς απαράδεκτη", προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

"Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (...). Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας", έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

"Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει", έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε "την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones" την οποία χαρακτήρισε "σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός" σε ανάρτηση στο Χ.

"Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής", έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας "την πλήρη αλληλεγγύη" της Ιταλίας στην Πολωνία, μια "φίλη και σύμμαχο χώρα".