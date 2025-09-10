ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για τις παραβιάσεις από 19 ρωσικά drones

Έχει γίνει επίκληση στο Άρθρο 4 μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για τις παραβιάσεις από 19 ρωσικά drones Facebook Twitter
Φωτ: Χ
0

O πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε και επίσημα την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ σε απάντηση των αλλεπάλληλων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της χώρας του από 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν.

Το Άρθρο 4  προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια απειλείται».

Σύμφωνα με τα αρχεία έχει γίνει επίκληση στο Άρθρο 4 μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών καθώς η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

"... η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών", είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι "απλώς απαράδεκτη", προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

"Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (...). Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας", έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

"Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει", έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε "την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones" την οποία χαρακτήρισε "σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός" σε ανάρτηση στο Χ.

"Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής", έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας "την πλήρη αλληλεγγύη" της Ιταλίας στην Πολωνία, μια "φίλη και σύμμαχο χώρα".

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη θέση της διοικήτριας της FED ενώ «μάχεται» για την απομάκρυνσή της από τον Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη FED ενώ θα «μάχεται» ενάντια στην απομάκρυνσή της από τον Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά τον Τραμπ από το να αποπέμψει την Κουκ από τη θέση της διοικήτριας της FED, έπειτα από καταγγελίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια
LIFO NEWSROOM
Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ

Διεθνή / Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ

Η Τσούρκοβ, ερευνήτρια στο επάγγελμα, είχε εξαφανιστεί στο Ιράκ το 2023 κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού - Μήνες μετά ο Νετανιάχου αποκάλυψε πως έχει απαχθεί από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Διεθνείς αντιδράσεις και φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Διεθνή / Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Το εμιράτο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινή καμπάνια εκατομμυρίων σε YouTube και X για να διαψεύσει τον λιμό στη Γάζα

Διεθνή / «Υπάρχει φαγητό στη Γάζα»: Η ισραηλινή καμπάνια εκατομμυρίων που αμφισβητεί τον λιμό

Το Ισραήλ έχει δαπανήσει τουλάχιστον 42 εκατ. ευρώ σε διαφημίσεις σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το X, που καταλήγουν με τη φράση: «Υπάρχει φαγητό στη Γάζα. Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός είναι ψέμα»
LIFO NEWSROOM
 
 