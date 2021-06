Η Ρωσία αρνήθηκε κάποτε μια θανάσιμη διαρροή άνθρακα από εργαστήριο. Πώς έκρυψαν για χρόνια την αιτία μιας επιδημίας

A park in the area that was downwind from the leak of airborne anthrax in 1979.Credit...Sergey Ponomarev for The New York Times Η ιστορία του Yekaterinburg δείχνει πώς μια αυταρχική κυβέρνηση μπορεί επιτυχώς να διαμορφώσει ένα αφήγημα για το ξέσπασμα μιας επιδημίας.