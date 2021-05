Η Νάνσι Πελόζι πρότεινε να γίνει διπλωματικό μποϊκοτάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του 2022 που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της Κίνας.

Η πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ πρότεινε το διπλωματικό μποϊκοτάζ, εξαιτίας των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πεκίνο, κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης των επιτροπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκείνης για τα ζητήματα που αφορούν την Κίνα.

«Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί θα γίνουν στην Κίνα. Η σιωπή σε αυτό το ζήτημα είναι απαράδεκτη. Επιτρέπει τις παραβιάσεις της Κίνας», τόνισε η Πελόζι.

Οι τελευταίες τρεις δεκαετίες, συνέχισε, έχουν καταστήσει σαφές ότι «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε λευκή επιταγή στο Πεκίνο με την ελπίδα ότι η συμπεριφορά τους απλά θα αλλάξει. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει».

