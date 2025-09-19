«Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Η Κάντας Όουενς έγινε πρόσφατα παγκόσμιο πρωτοσέλιδο όχι μόνο για τις ακραίες της τοποθετήσεις αλλά και για τη δικαστική διαμάχη με την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η Όουενς που διαδίδει ότι «η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας», κατηγορήθηκε για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τη Μακρόν, ένα επεισόδιο που ανέδειξε για άλλη μια φορά την τάση της να αγγίζει «απαγορευμένα» θέματα και να τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας. Η υπόθεση αυτή λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι η Αμερικανίδα σχολιάστρια δεν είναι απλώς μια τοπική φωνή των ρεπουμπλικανών, αλλά μια διεθνής φιγούρα που συχνά ξεπερνά τα σύνορα των ΗΠΑ προκαλώντας θόρυβο.

Ποια είναι όμως η Κάντας Όουενς; Πώς από Δημοκρατική φοιτήτρια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φωνές του τραμπισμού; Και ποια είναι τα θέματα που την έχουν μετατρέψει σε «σταρ» της Δεξιάς αλλά και στόχο σφοδρών επικρίσεων;

Ποια είναι η Κάντας Όουενς

Η Κάντας Άμπερ Όουενς, γεννημένη στις 29 Απριλίου 1989 στο White Plains της Νέας Υόρκης, είναι μια από τις πλέον χαρακτηριστικές φιγούρες του αμερικανικού συντηρητικού χώρου. Η πορεία της από τα δύσκολα παιδικά χρόνια, στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας Degree180, και στη μετέπειτα στροφή της προς τον συντηρητισμό, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής των νέων media στην πολιτική.

Η Όουενς δεν είναι τυπική περίπτωση συντηρητικής σχολιάστριας: προέρχεται από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο στήριζε μέχρι το 2017, ενώ μάλιστα είχε εκφράσει και φιλελεύθερες θέσεις στην αρχή της δημόσιας καριέρας της. Η στροφή της στον τραμπισμό και η σταθερή της ένταξη στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών αποτέλεσαν σημείο καμπής, το οποίο την έφερε στο επίκεντρο του αμερικανικού πολιτικού διαλόγου.

Μεγαλωμένη στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ, η Όουενς πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς σε ηλικία μόλις 11 ετών ο πατέρας της εγκατέλειψε την οικογένεια. Μαζί με τις τρεις αδερφές της ανατράφηκε από τους παππούδες της. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Ρόουντ Άιλαντ, όμως δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Παρά τις αντιξοότητες, ξεκίνησε καριέρα στον χώρο της επικοινωνίας, αρχικά δουλεύοντας σε εταιρείες μάρκετινγκ.

Η πρώτη της εμφάνιση στη δημόσια σφαίρα ήρθε μέσα από μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο με το όνομα Degree180, όπου συχνά ασκούσε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και προωθούσε πιο φιλελεύθερες θέσεις. Το 2016 δημιούργησε το πρόγραμμα Social Autopsy, μια αμφιλεγόμενη πλατφόρμα με στόχο την αποκάλυψη των δραστών διαδικτυακού εκφοβισμού, η οποία όμως προκάλεσε αντιδράσεις για ζητήματα ιδιωτικότητας.

Το 2017 σηματοδοτεί τη ριζική αλλαγή της πορείας της. Αφού εγκατέλειψε το Degree180 και αποστασιοποιήθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα, άρχισε να στηρίζει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ρητορική της κατά των φιλελεύθερων ΜΜΕ, του κινήματος Black Lives Matter και της πολιτικής ορθότητας βρήκε μεγάλη απήχηση στον χώρο των Ρεπουμπλικανών.

Η ίδια περιγράφει την απόφασή της ως «απελευθέρωση» από την ιδεολογική κυριαρχία της Αριστεράς. Δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το Δημοκρατικό Κόμμα ως «φυλακή για τους μαύρους Αμερικανούς», κατηγορώντας το ότι χειραγωγεί την αφροαμερικανική κοινότητα μέσω της κοινωνικής πρόνοιας και των ταυτοτικών πολιτικών.

Η Κάντας Όουενς και το «Blexit»

Η Όουενς έγινε ιδιαίτερα γνωστή όταν λάνσαρε το κίνημα Blexit (Black Exit), το οποίο ενθάρρυνε τους μαύρους ψηφοφόρους να εγκαταλείψουν το Δημοκρατικό Κόμμα και να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς. Κατά την άποψή της, η απεξάρτηση των Αφροαμερικανών από τη «δημοκρατική αφήγηση περί θυματοποίησης» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο.

Η πρωτοβουλία αυτή τροφοδότησε τον μύθο της ως «μαύρης φωνής που αμφισβητεί την αριστερά», αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε και έντονη κριτική, ακόμα και από συντηρητικούς, οι οποίοι τη θεωρούσαν περισσότερο μια φιγούρα των media παρά σοβαρή πολιτική στοχάστρια.

Θέσεις της Κάντας Όουενς σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

Η Όουενς έχει εκφράσει ξεκάθαρες απόψεις σε μια σειρά από επίμαχα ζητήματα:

Ρατσισμός και Black Lives Matter : Αμφισβητεί την ύπαρξη «συστημικού ρατσισμού» στις ΗΠΑ. Έχει χαρακτηρίσει το Black Lives Matter ως «καταστροφικό κίνημα που ενισχύει το μίσος αντί για την ενότητα».

: Αμφισβητεί την ύπαρξη «συστημικού ρατσισμού» στις ΗΠΑ. Έχει χαρακτηρίσει το Black Lives Matter ως «καταστροφικό κίνημα που ενισχύει το μίσος αντί για την ενότητα». Μετανάστευση : Στηρίζει σκληρή γραμμή στα σύνορα, υπερασπίζεται τα τείχη και απορρίπτει την παράνομη μετανάστευση.

: Στηρίζει σκληρή γραμμή στα σύνορα, υπερασπίζεται τα τείχη και απορρίπτει την παράνομη μετανάστευση. Φεμινισμός : Έχει δηλώσει πως ο σύγχρονος φεμινισμός «καταστρέφει την οικογένεια» και πως οι γυναίκες συχνά θυματοποιούνται από τις ίδιες τις ιδεολογικές επιλογές τους.

: Έχει δηλώσει πως ο σύγχρονος φεμινισμός «καταστρέφει την οικογένεια» και πως οι γυναίκες συχνά θυματοποιούνται από τις ίδιες τις ιδεολογικές επιλογές τους. Πανδημία COVID-19 : Στάθηκε ανοιχτά ενάντια στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, στις μάσκες και στα περιοριστικά μέτρα. Εξέφρασε συχνά απόψεις που θεωρήθηκαν παραπληροφόρηση από ειδικούς.

: Στάθηκε ανοιχτά ενάντια στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, στις μάσκες και στα περιοριστικά μέτρα. Εξέφρασε συχνά απόψεις που θεωρήθηκαν παραπληροφόρηση από ειδικούς. Ισλάμ: Έχει δηλώσει πως η κουλτούρα των μουσουλμάνων μεταναστών δεν είναι πάντα συμβατή με τις δυτικές κοινωνίες, κάτι που προκάλεσε κατηγορίες για ισλαμοφοβία.

Η Όουενς είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ και τον έχει υπερασπιστεί σε πολλές αμφιλεγόμενες στιγμές της προεδρίας του. Έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, ενώ το όνομά της έχει ακουστεί ακόμα και ως πιθανή μελλοντική υποψήφια για πολιτικά αξιώματα. Πέρα από τον Τραμπ, έχει αναπτύξει σχέσεις με άλλες ισχυρές προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου, όπως ο Kanye West, ο οποίος έχει δημόσια στηρίξει το Blexit.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και η σταδιοδρομία της Κάντας Όουενς

Η Όουενς έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι διαδίδει ή υποστηρίζει θεωρίες συνωμοσίας:

Μακελειό στο Κράιστσερτς (2019) : Το μανιφέστο του δράστη περιείχε αναφορά στην Όουενς ως «πηγή έμπνευσης», αν και δεν υπήρξε άμεση σχέση. Η ίδια το χαρακτήρισε «άρρωστο αστείο της αριστεράς» και διέψευσε κάθε συσχέτιση.

: Το μανιφέστο του δράστη περιείχε αναφορά στην Όουενς ως «πηγή έμπνευσης», αν και δεν υπήρξε άμεση σχέση. Η ίδια το χαρακτήρισε «άρρωστο αστείο της αριστεράς» και διέψευσε κάθε συσχέτιση. Τζορτζ Φλόιντ : Υποστήριξε ότι ο Floyd δεν ήταν «ήρωας» και ότι ο θάνατός του χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς σκοπούς από την αριστερά, προκαλώντας μαζικές αντιδράσεις.

: Υποστήριξε ότι ο Floyd δεν ήταν «ήρωας» και ότι ο θάνατός του χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς σκοπούς από την αριστερά, προκαλώντας μαζικές αντιδράσεις. COVID-19 : Έχει αμφισβητήσει την αξιοπιστία των στοιχείων για την πανδημία, υπονοώντας ότι υπήρξε υπερβολική δραματοποίηση για να εξυπηρετηθούν πολιτικά συμφέροντα.

: Έχει αμφισβητήσει την αξιοπιστία των στοιχείων για την πανδημία, υπονοώντας ότι υπήρξε υπερβολική δραματοποίηση για να εξυπηρετηθούν πολιτικά συμφέροντα. Εκλογές 2020: Υπερασπίστηκε τις αβάσιμες καταγγελίες του Τραμπ περί εκλογικής νοθείας, ενισχύοντας το αφήγημα περί «κλεμμένων εκλογών».

Πέρα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της, η Όουενς εργάστηκε ως διευθύντρια επικοινωνίας στο Turning Point USA, μια συντηρητική φοιτητική οργάνωση. Το 2021 ξεκίνησε δική της εκπομπή στο δίκτυο Daily Wire, όπου σχολιάζει την επικαιρότητα και φιλοξενεί συνεντεύξεις.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει το βιβλίο Blackout: How Black America Can Make Its Second Escape from the Democrat Plantation (2020), όπου αναλύει την άποψή της για την πολιτική «αιχμαλωσία» των Αφροαμερικανών από τους Δημοκρατικούς.

Η παρουσία της Όουενς έχει διχάσει την αμερικανική κοινωνία. Οι υποστηρικτές της τη βλέπουν ως θαρραλέα γυναίκα που λέει «όσα δεν τολμούν οι άλλοι» και μάχεται ενάντια στην πολιτική ορθότητα. Οι επικριτές της την κατηγορούν για δημαγωγία, υπεραπλουστεύσεις και συστηματική διάδοση ψευδών ειδήσεων. Πολλές φορές έχει εμπλακεί σε έντονες διαμάχες στα social media, είτε με άλλους σχολιαστές είτε με χρήστες που την επικρίνουν. Η ίδια, όμως, δείχνει να αντλεί δύναμη από την αντιπαράθεση, δηλώνοντας ότι «το μίσος της αριστεράς είναι το μεγαλύτερο παράσημο».

Η Κάντας Όουενς αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του σύγχρονου αμερικανικού συντηρητισμού. Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και την αρχική της ταύτιση με τους Δημοκρατικούς, μέχρι την ηγετική της θέση στο στρατόπεδο του τραμπισμού, η διαδρομή της αποδεικνύει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικές ταυτότητες στις ΗΠΑ. Με τολμηρές θέσεις, έντονη παρουσία στα media και τάση για ακραίες δηλώσεις, έχει χτίσει μια καριέρα που βασίζεται στη διαρκή πρόκληση. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί μαζί της, είναι σαφές ότι η Κάντας Όουενς έχει μετατραπεί σε κεντρικό παράγοντα του αμερικανικού δημόσιου λόγου — και πιθανότατα θα συνεχίσει να απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα.