Ζεύγος Μακρόν: Θα παρουσιάσει «επιστημονικά στοιχεία» για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας ετοιμάζεται να προσκομίσει φωτογραφικό υλικό και επιστημονικά τεκμήρια σε αμερικανικό δικαστήριο, στο πλαίσιο αγωγής για δυσφήμηση εις βάρος της Αμερικανίδας ινφλουένσερ Κάντις Οουενς.

Η Οουενς, με εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα και γνωστή για τις συντηρητικές της θέσεις, έχει διαδώσει επανειλημμένα τη θεωρία ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Ο δικηγόρος του ζεύγους Μακρόν, Τομ Κλαρ, δήλωσε στο BBC πως οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν «απίστευτη αναστάτωση» στη σύζυγο του Γάλλου προέδρου και αποσπούν την προσοχή του ιδίου «από κρίσιμα ζητήματα».

Οι δικηγόροι της Οουενς έχουν ήδη ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι απλώς ασκεί το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου.

Σύμφωνα με τον Κλαρ, στο δικαστήριο θα παρουσιαστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μακρόν από την περίοδο της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της. Παράλληλα, θα κατατεθούν και «μαρτυρίες ειδικών με επιστημονικό χαρακτήρα» για να διαψευσθούν οι ισχυρισμοί.

Οι φήμες για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν είχαν ξεκινήσει χρόνια πριν από αναρτήσεις στο YouTube. Το 2024, το προεδρικό ζεύγος είχε κερδίσει δίκη δυσφήμησης κατά δύο Γαλλίδων μπλόγκερ, αλλά η απόφαση ανετράπη σε δεύτερο βαθμό το 2025 με το σκεπτικό της ελευθερίας έκφρασης. Οι Μακρόν έχουν προσφύγει κατά της έφεσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στο Paris Match ότι η απόφαση για τη νέα αγωγή στις ΗΠΑ αποσκοπεί στην προστασία της οικογένειάς του: «Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου. Αυτά είναι ανοησίες, προωθούμενες με στόχο να βλάψουν, στο όνομα μιας ιδεολογίας».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ισορροπία μεταξύ ελευθερίας του λόγου και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ενώ μένει να φανεί πώς θα τοποθετηθεί το αμερικανικό δικαστήριο.