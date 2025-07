Αμετανόητη η Κάντας Όουενς προς Μπριζίτ Μακρόν: «Γεννήθηκες άνδρας, θα πεθάνεις άνδρας»

Η ακροδεξιά influencer Κάντας Όουενς αντέδρασε με οξύτητα στην αγωγή δυσφήμισης που κατέθεσαν εναντίον της ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν, επιμένοντας στους επίμαχους ισχυρισμούς που προκάλεσαν τη δικαστική προσφυγή.

Νέα έκρηξη από την Αμερικανίδα σχολιάστρια Κάντας Όουενς, η οποία απάντησε δημόσια στην αγωγή δυσφήμισης που κατέθεσε εις βάρος της το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Σε βίντεο που ανάρτησε στην εκπομπή της, η Όουενς εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στην Μπριζίτ Μακρόν, δηλώνοντας: «Γεννήθηκες άνδρας και θα πεθάνεις άνδρας... Θα τα πούμε στο δικαστήριο».

Η 35χρονη συντηρητική σχολιάστρια, με εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε προκλητικά αμετανόητη, λέγοντας πως είναι αποφασισμένη να «δώσει μάχη εκ μέρους όλου του κόσμου», καλώντας μάλιστα την Πρώτη Οικογένεια της Γαλλίας να τολμήσει να εισέλθει στη διαδικασία της ανακάλυψης στοιχείων (discovery), όπως προβλέπεται στο αμερικανικό δίκαιο.

WATCH: Candace Owens just DOUBLED DOWN on Brigitte Macron being a man in response to getting sued.



"You were born a man and you will die a man... That's the point I'm making."



"I think you're sick. I think you're disgusting. And I am fully prepared to take on this battle on… pic.twitter.com/LXiGjuearU