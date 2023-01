Η μεταμόρφωση του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ- Για τον ρόλο του σε σειρά

Αγνώριστος στα γυρίσματα της νέας του σειράς εμφανίστηκε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο ηθοποιός δεν θύμιζε σε τίποτα τον παλιό του εαυτό στα γυρίσματα της σειράς του HBO «The Sympathizer» αυτή την εβδομάδα. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ μεταμορφώθηκε, έχοντας αραιά κόκκινα, σγουρά μαλλιά, ενώ χάρη στο μακιγιάζ έχει αλλάξει και το πρόσωπό του.

Φωτογραφίες: Ο αγνώριστος Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Ο σταρ απαθανατίστηκε φορώντας μπορντό σακάκι, ροζ πουκάμισο και ένα λευκό μπλουζάκι να ξεπροβάλλει, ενώ από κάτω ένα μπλε παντελόνι και καφέ παπούτσια.

Robert Downey Jr. on the set of Park Chan-wook’s ‘THE SYMPATHIZER’ for HBO and A24. https://t.co/0N2y6tHVoM