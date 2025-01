Η Μέριλ Στριπ άνοιξε «τρύπα σε μέγεθος αυτοκινήτου στον φράχτη» για να γλιτώσει από τις φωτιές

Η Μέριλ Στριπ βρίσκεται ανάμεσα στις διασημότητες του Χόλιγουντ, που επηρέασαν οι καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Την 8η Ιανουαρίου, η η ηθοποιός έλαβε εντολή εκκένωσης του σπιτιού της από τις αρχές. Την προσπάθειά της να γλιτώσει από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, περιέγραψε ο ανιψιός της, Έιμπ Στριπ.

Με ένα άρθρο στο New York Magazine, ο Έιμπ περιέγραψε ότι η 75χρονη θεία του, αναγκάστηκε να ανοίξει μια αρκετά μεγάλη τρύπα στον φράχτη της για να περάσει ένα αυτοκίνητο.

Αυτό συνέβη, μία ημέρα αφότου άρχισαν να μαίνονται πολλαπλά μέτωπα σε όλο το Λος Άντζελες.

«Εντολές εκκένωσης στάλθηκαν σε όλη την πόλη. Η θεία μου, Μέριλ Στριπ, έλαβε εντολή εκκένωσης στις 8 Ιανουαρίου, αλλά όταν προσπάθησε να φύγει, ανακάλυψε ότι ένα μεγάλο δέντρο είχε πέσει στο δρόμο της, μπλοκάροντας τη μοναδική της έξοδο. Αποφασισμένη να τα καταφέρει, δανείστηκε κοπτικό καλωδίων από έναν γείτονα, άνοιξε μια τρύπα σε μέγεθος αυτοκινήτου στον φράχτη που μοιραζόταν με τους γείτονες από την άλλη πλευρά και πέρασε μέσα από την αυλή τους για να ξεφύγει».

Meryl Streep Cut a 'Car-Size Hole in the Fence' for a Harrowing Getaway During L.A. Wildfires https://t.co/6LqLLtd4xj