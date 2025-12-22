Τα αγροτικά μπλόκα στη χώρα: Η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, από τη Θεσσαλία έως την Πελοπόννησο επηρεάζοντας κατά περιπτώσεις, την κυκλοφορία για όσους ταξιδεύουν ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Οι σήραγγες των Τεμπών έκλεισαν για τρεις ώρες για τα φορτηγά για τρεις ώρες, με την αστυνομία να προχωρά σε εκτροπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα από την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών.

Αύριο Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται αναδιάταξη των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας και οι αγρότες ξεκαθαρίζουν, ότι δεν είναι δική τους η απόφαση για το πώς θα επηρεαστεί η κυκλοφορία, από τη στιγμή που η αστυνομία λαμβάνει τις αποφάσεις για εκτροπή ή όχι της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Παρακολουθήστε LIVE ενημέρωση για τα μπλόκα στη χώρα πατώντας τον ενεργό σύνδεσμο

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης και ειδικότερα, στον κόμβο του Ευαγγελισμού, όπου τέθηκε σε ισχύ η δεύτερη εκτροπή κυκλοφορίας, φορτηγά ανέμεναν να ανοίξει ο δρόμος και να μπορέσουν να πορευθούν κανονικά από την Εθνική οδό στη Θεσσαλονίκη, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του ΕΡΤnews.

Αγροτικά μπλόκα: Τα Μάλγαρα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Από την Κυριακή έχει δοθεί ξανά σε κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, μετά το κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στις παρακαμπτήριες οδούς στο ύψος των Κυμίνων. Οι αγρότες σε συνεννόηση με την Τροχαία, άνοιξαν τον δρόμο.

Το επόμενο διάστημα οι αγρότες σχεδιάζουν αναδιάταξη των τρακτέρ τους. Όμως, η αστυνομία έχει καταστήσει σαφές ότι για να επιτραπεί η πλήρης διέλευση των οχημάτων θα πρέπει να απομακρυνθούν τόσο οι πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές όπου διανυκτερεύουν όσο και τα τρακτέρ από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τροχαία δεν θα δώσει το «πράσινο φως», επικαλούμενη λόγους ασφάλειας, με την κυκλοφορία να συνεχίζεται μέσω των παρακαμπτήριων οδών από τη Χαλάστρα.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μπλόκα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από τις 17:00 έως τις 19:00 θα παραμείνει κλειστή στην περιοχή της Χαλκηδόνας η Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ εξακολουθεί να είναι κλειστή και η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Αγροτικά μπλόκα σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ιωάννινα

Αμετακίνητοι από τα μπλόκα τους παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65, όπως και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στα Τύρια Ιωαννίνων θα αποκλείσουν από σήμερα Δευτέρα στις 19:00 έως τις 22:00 10 τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου.

Μπλόκο στα Γρεβενά και Σέρρες

Τον 24ωρο αποκλεισμό μόνο για φορτηγά αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Σε εκείνο το σημείο του δρόμου, η διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά. Από αύριο η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα θα διεξάγεται κανονικά.

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα δύο μπλόκα τους είναι και οι αγρότες στις Σέρρες επηρεάζοντας την Π.Ε Σερρών.

Όσο για το μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων από σήμερα Δευτέρα στις 12 το σημείο τέθηκε σε καθολικό αποκλεισμό για δύο ώρες της βασικής οδικής αρτηρίας, ενώ για την περαιτέρω στάση τους θα συνεδριάσουν τις βραδινές ώρες.

Αγροτικά μπλόκα και τελωνείο των Κήπων

Από απόψε έως την Παρασκευή, μεταδίδει η ΕΡΤ, ανοικτό θα παραμείνει το τελωνείο των Κήπων για τη διέλευση φορτηγών οχημάτων από και προς την Τουρκία. Τα τρακτέρ παραμένουν στον χώρο, με το μπλόκο να διατηρείται σε ετοιμότητα.

Το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκε σταδιακή αποσυμφόρηση, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, λόγω της αυξημένης κίνησης Ι.Χ. αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν να συγκρουστούν με πολίτες που ταξιδεύουν ή μεταφέρουν εμπορεύματα τις ημέρες των εορτών, ούτε με άλλες επαγγελματικές ομάδες. Παράλληλα, τονίζουν πως οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται και εκτιμούν ότι μετά την Παρασκευή θα ενισχυθούν με περισσότερα τρακτέρ.

Την ίδια στιγμή, μπλόκο εξακολουθεί να υπάρχει και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, λίγο πριν το τελωνείο του Ορμενίου, όπου παραμένει σε ισχύ ο περιορισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα έως αύριο το πρωί. Αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία φορτηγών και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όσο για τον Προμαχώνα, ο αποκλεισμός των φορτηγών εχθές διήρκησε από τις 14.00 έως τις 20.00, επηρεάζοντας και τα δύο ρεύματα. Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση αναμένεται εκτός απροόπτου, να είναι ελεύθερη.

Στα διόδια της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες την Κυριακή για δύο ώρες. Αργότερα, οι αγρότες πήγαν πίσω στο μπλόκο στο ύψος της Αταλάντης, ενώ άλλοι αγρότες στα μπλόκα του Κάστρου, Μπράλου και της Θήβας.

Μπλόκα σε Εύβοια: Αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα

Στην Εύβοια, ισχύει τρίωρος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για σήμερα Δευτέρα από τις 18:00 έως τις 21:00 καθώς επίσης και το κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Αγροτικό μπλόκο στην Πάτρα, Αιγιάλεια

Οι αγρότες Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας, και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους σε νέα συνέλευση σήμερα στην παράκαμψη της πόλης. Φέρονται να σκοπεύουν για Τρίτη και Τετάρτη να ανοίξουν την κυκλοφορία σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Όταν ολοκληρώσουν τη συνέλευση θα ανακοινώσουν και τις ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη.

Αγροτοκτηνοτρόφοι από την Αιγιάλεια παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς, ωστόσο να επηρεάζεται η κυκλοφορία στους δρόμους.

Για 17η ημέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντίρριου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου παραμένει.

Τέλος, οι αγρότες από την περιοχή της Ηλείας παραμένουν στα μπλόκα τους στον κόμβο του Πύργου και την παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.