Η «μάχη» της ζάχαρης στη Ρωσία: Απίστευτες εικόνες σε σούπερ μάρκετ

Το γύρο του Διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι εικόνες από έρχονται από τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων στη Ρωσία, όπου επικρατεί πανικός στην προσπάθεια των καταναλωτών να προμηθευτούν ακόμα κι ένα πακέτο ζάχαρης.

Στα βίντεο που κυκλοφορούν μέσω των social media, φαίνεται πλήθος κόσμου να έρχεται σε αντιπαράθεση για το ποιος θα προλάβει να αγοράσει ζάχαρη.

Σύμφωνα με το Reuters πολλοί Ρώσοι θεωρούν πως πρόκειται για ένα βασικό προϊόν, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σε περιόδους κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό σπεύδουν να αγοράσουν προμήθειες, καθώς οι κυρώσεις από τη Δύση κατά της Ρωσίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, έχει αποδυναμώσει το ρούβλι, με αποτέλεσμα την άνοδο στις τιμές των τροφίμων.

Sugar fights go on in Russia.



⚡️Btw from now on their stores are allowed not to issue paper checks - due to lack of cash tape pic.twitter.com/XVKMO0z8e2 — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 17, 2022

Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία της Ρωσίας (FAS) ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει επιθεωρήσεις σε μεγάλους παραγωγούς ζάχαρης για να αποφύγει τη δημιουργία καρτέλ λόγω της απότομης αύξησης των τιμών.

«Η πεθερά μου ήταν στο μαγαζί χθες και δεν είχε μείνει καθόλου ζάχαρη και δεν έβρισκε και σε άλλα καταστήματα», είπε στο Reuters ο Όλεγκ, ένας οικοδόμος στην πόλη Βλαντιμίρ. «Ο κόσμος ανησυχεί».

Finally there is an answer to the main question of the #Russians today: Where is all the sugar in the stores? pic.twitter.com/MeshjOg9Vp — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

«Η απουσία ζάχαρης στα ράφια των καταστημάτων σε αρκετές περιοχές οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, η οποία τροφοδοτείται από δόλιες οργανώσεις», είπε η FAS, με το Reuters να αναφέρει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ρωσία έφτασε στις 11 Μαρτίου στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2015 ενώ οι τιμές της ζάχαρης εκτινάχθηκαν κατά 12,8% την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσίας Rosstat την Τετάρτη.

No sugar in Russia welcome to Soviet Union 2022 pic.twitter.com/eIqBtstoTF — Zoran Elijah Gabriel (house Clermont-Goschütz) (@zoranhorus) March 17, 2022

Concerns of people profiteering on the shortages of certain goods in Russia is growing. Many shops around Russia are sold out of sugar. This video from Nizhni Novgorod shows workers from a shop unloading large bags of sugar from their backroom into a man's car. pic.twitter.com/GgvsMlKx9m — Pete (@thePKGT) March 17, 2022

Με πληροφορίες από Reuters