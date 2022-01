Η Μάγια Αγγέλου έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα σε αμερικανικό νόμισμα

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έκοψε νομίσματα με την ποιήτρια Μάγια Αγγέλου- την πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίζεται ποτέ στο αμερικανικό νόμισμα των 25 λεπτών, γνωστό ως «quarter».

Η Μάγια Αγγέλου, ποιήτρια και ακτιβίστρια, ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που έγραψε και ερμήνευσε ποίημα σε προεδρική ορκωμοσία.

Αντίστοιχα κέρματα σχεδιάζονται και για άλλες πρωτοπόρες γυναίκες, ανάμεσά τους μια αστροναύτη, μια αρχηγό φυλής και μια ηθοποιό στο πλαίσιο του προγράμματος American Women Quarters.

«Κάθε φορά που επανασχεδιάζουμε το νόμισμά μας, έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάτι για τη χώρα μας - τι εκτιμούμε και πώς έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία», δήλωσε η Τζάνετ Γέλεν, πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών στις ΗΠΑ.

Ο Μάγια Αγγέλου πέθανε το 2014 σε ηλικία 86 ετών. Έγινε διάσημη το 1969 με την πρωτοποριακή αυτοβιογραφία της «I Know Why the Caged Bird Sings», για την παιδική της ηλικία στο Deep South.

Έλαβε δεκάδες τιμητικούς τίτλους και έγραψε πάνω από 30 έργα μπεστ σέλερ. Το 2010, της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας - το υψηλότερο βραβείο πολιτών των ΗΠΑ - από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Το νέο νόμισμα απεικονίζει την Μάγια Αγγέλου με ανοιχτά και απλωμένα χέρια. Πίσω της είναι ένα πουλί που πετά και ο ήλιος που ανατέλλει, τα οποία είναι «εμπνευσμένα από την ποίησή της και συμβολίζουν τον τρόπο που έζησε», εξήγησε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η μπροστινή πλευρά δείχνει την παραδοσιακή προτομή του Τζορτζ Ουάσιγκτον, του πρώτου προέδρου της χώρας.

Το αμερικανικό νομισματοκοπείο σχεδιάζει να εκδώσει άλλα 20 κέρματα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, που θα απεικονίζουν άλλες Αμερικανίδες, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της χώρας.

Κέρματα προγραμματίζονται επίσης φέτος για τη Sally Ride, πρώτη γυναίκα αστροναύτη των ΗΠΑ, την Wilma Mankiller, πρώτη γυναίκα αρχηγό των Τσερόκι και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ιθαγενών και την Anna May Wong, η οποία θεωρείται η πρώτη Κινεζοαμερικανίδα σταρ κινηματογράφου στο Χόλιγουντ.

Τα σχέδια για αντικατάσταση του προέδρου Άντριου Τζάκσον στο χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων με τη Χάριετ Τάμπμαν -η οποία έσωσε σκλάβους ανθρώπους μέσω του υπόγειου σιδηρόδρομου- είναι ακόμη στα σκαριά.

