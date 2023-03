Η Λετονία χαρίζει στην Ουκρανία αυτοκίνητα που έχουν κατασχεθεί από μεθυσμένους οδηγούς

Η Λετονία ξεκίνησε φέτος την κατάσχεση οχημάτων από μεθυσμένους οδηγούς και καθώς εκατοντάδες αυτοκίνητα άρχισαν να γεμίζουν τις μάντρες αποφάσισε να τα στείλει στον ουκρανικό στρατό και στα ουκρανικά νοσοκομεία.

Επτά αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν χθες εν μέσω χιονοθύελλας με ένα τρέιλερ από μια δημόσια μάντρα με προορισμό την Ουκρανία. Συνολικά 200 αυτοκίνητα κατασχέθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους που βρέθηκαν με επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους υψηλότερα του 0,15% μέσα σε δύο μήνες στη χώρα.

«Είναι στην ουσία πολύ τρομακτικό όταν συνειδητοποιείς πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν με μεθυσμένους οδηγούς», είπε ο Ρέινις Πόζνακς, ιδρυτής της ΜΚΟ Twitter Convoy, η οποία έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση για την παράδοση των οχημάτων στην Ουκρανία. Η ιδέα ανήκει στον Πόζνακς, ο οποίος γελάει διηγούμενος ότι βρήκε μια ρωσική σημαία μέσα σε ένα από τα κατασχεθέντα αυτοκίνητα την οποία είχε ξεχάσει εκεί ο ιδιοκτήτης του.

Latvia began seizing cars from heavily drunk drivers, and as hundreds of vehicles began overfilling impound lots, decided to send them to the Ukrainian military and hospitals. pic.twitter.com/bsT3WjPljM