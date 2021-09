Η Lena Dunham παντρεύτηκε τον Luis Felber- Το τραγούδι που «πρόδωσε» τον γάμο

Η Lena Dunham παντρεύτηκε τον Luis Felber μες στο σαββατοκύριακο, επιβεβαίωσε πηγή στο περιοδικό People.

Το πρωί της Κυριακής, ο 35χρονος μουσικός δημοσίευσε σε Instagram Story το τραγούδι «This Will Be Our Year» των The Zombies, προσθέτοντας emoji από δυο καρδιές και έναν εξωγήινο. Πολλοί εξέλαβαν την ανάρτηση ως αναφορά στον γάμο.

Η 35χρονη ηθοποιός και δημιουργός του Girls επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι βγαίνει με τον επίσης 35χρονο μουσικό, με καταγωγή από Βρετανία και Περού -γνωστός επαγγελματικά ως Attawalpa- στη διάρκεια συνέντευξης στους New York Times, τον περασμένο Απρίλιο.

«Είναι μερικοί μήνες. Νιώθω πραγματικά τυχερή», σημείωσε τότε, πριν αποκαλέσει τον σύντροφό της «τον πιο υπέροχο άνθρωπο που συνάντησα ποτέ».

Τον Ιούνιο, η Lena Dunham δημοσίευσε μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους με αφορμή τα γενέθλια του Luis Felber.

«Όταν ήμουν μόλις τριών εβδομάδων στο Μανχάταν, δεν είχα ιδέα πως γεννιόταν ένα μωρό στην Αγγλία που θα έμπαινε σαν πύραυλος στη ζωή μου -φορώντας ένα ανοιχτό πράσινο φούτερ- και θα ανέτρεπε τόσα πιστεύω για τον εαυτό μου και ολόκληρο τον κόσμο τόσο μαγικά», έγραψε στη λεζάντα.

«Όποιος έρχεται σε επαφή μαζί σου -δημιουργικά, συναισθηματικά, τυχαία- είναι τυχερός. Αλλά εγώ είμαι η πιο τυχερή όλων, επειδή αυτό το φούτερ βρίσκεται τώρα στα συρτάρια που μοιραζόμαστε», πρόσθεσε για να κλείσει με μερικούς στίχους από το «This Will Be Our Year».

Η 35χρονη ηθοποιός είχε αφιερώσει λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση στο Twitter, στον σύντροφό της.

«Όταν νιώθω χάλια, ο φίλος μου φτιάχνει τέλεια μακαρονάδα και ξαναβλέπει όσο BoJack [Horseman] θέλω, πηγαίνει βόλτα τον σκύλο και φτιάχνει τραγούδια για την φάτσα της», σημείωσε. «Τον Ιανουάριο, είχα γράψει πώς οι άντρες είναι βασικά ξαναζεσταμένα φασόλια σε ανθρώπινη μορφή. Αυτό που θέλω να πω είναι, μην τα παρατάτε πριν το θαύμα, παιδιά».

When I feel sick, my boyfriend makes delicious pasta & rewatches as much BoJack as I want, walks the dog & makes up songs about her face. In January, all I Tweeted about was how men are basically refried beans in human form. What I'm saying is, don't quit before the miracle, kids