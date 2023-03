Όσκαρ 2023: Η Lady Gaga φόρεσε πρώτα Versace στο κόκκινο χαλί και μετά σκισμένο τζιν χωρίς μακιγιάζ επί σκηνής

Μπορεί η Lady Gaga να εμφανίστηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2023- αλλά η εμφάνισή της κάθε άλλο «ξαφνική» ήταν, αφού φαίνεται πως είχε σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά, προσφέροντας στους φωτογράφους δυο μοναδικά outfits και στα μίντια πολλά να συζητάνε σήμερα.

Η διάσημη τραγουδίστρια, που έχει βραβευτεί και με Όσκαρ, φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί της τελετής απονομής με ένα άκρως εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Versace, που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της μέχρι τους γοφούς και ένα διαμαντένιο κολιέ Tiffany & Co.

Βέβαια πολλοί παρατηρητικοί θυμήθηκαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το βλέπουν, καθώς πριν μερικές ημέρες το είχε βάλει η Gigi Hadid όταν άνοιξε το σόου Versace FW23 στο Λος Άντζελες.

From Gigi to Gaga pic.twitter.com/MBhCgjcBrg — Carolyn Twersky (@carolyn_twersky) March 12, 2023

Η Lady Gaga δεν αναμενόταν αρχικά να παρευρεθεί στα Όσκαρ- την Τετάρτη, ο παραγωγός του σόου Glenn Weiss δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η 36χρονη ποπ σταρ και ηθοποιός είχε πρόβλημα λόγω του προγράμματός της με το σίκουελ του Τζόκερ, «Folie à Deux».

Ωστόσο αυτό άλλαξε μέχρι την Κυριακή, με πηγές να λένε στο Variety και το ABC News ότι η Lady Gaga θα βρίσκεται στην τελετή απονομής και θα ερμηνεύσει το «Hold My Hand» από το Top Gun: Maverick - το οποίο ήταν υποψήφιο για Όσκαρ τραγουδιού.

Αυτή ήταν η τέταρτη υποψηφιότητα της Lady Gaga για Όσκαρ και η τρίτη στην κατηγορία Original Song. Στο παρελθόν είχε κερδίσει το βραβείο στην κατηγορία για το τραγούδι «Shallow» από το «A Star Is Born». Ήταν επίσης υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου εκείνη τη χρονιά με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία.

Η δεύτερη εμφάνιση της Lady Gaga, όμως, κατάφερε να ξεπεράσει την πρώτη αν και δεν ήταν στο ελάχιστο αποκαλυπτική όσο το Versace φόρεμα.

Κι αυτό γιατί επέλεξε να τραγουδήσει στη σκηνή της τελετής απονομής, φορώντας ένα απλό σκισμένο τζιν παντελόνι, μαύρo T-shirt και εντελώς άβαφη, χωρίς καθόλου μακιγιάζ για να ερμηνεύσει το «Hold My Hand».

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή σε μια συγκλονιστική ερμηνεία του τραγουδιού του «Top Gun: Maverick», το οποίο ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song). Η υποψηφιότητα της Lady Gaga για το κομμάτι ήταν ανάμεσα στις έξι συνολικά υποψηφιότητες της ταινίας, μεταξύ άλλων στην κατηγορία Best Picture.

Η Lady Gaga προλόγισε το τραγούδι με ένα εμπνευσμένο μήνυμα για την αγάπη.

«Είναι βαθιά προσωπικό για μένα», ξεκίνησε. «Νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Χρειαζόμαστε πολλή αγάπη για να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή. Όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα μερικές φορές - υπάρχουν ήρωες παντού γύρω μας στα πιο ταπεινά μέρη. Αλλά, ίσως ανακαλύψετε ότι μπορείτε να γίνετε ο δικός σας ήρωας, ακόμα κι αν νιώθετε σπασμένοι μέσα σας».