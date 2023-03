Όσκαρ 2023: Η Michelle Yeoh έγραψε ιστορία- Η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε Α' Γυναικείου Ρόλου

Η Μichelle Yeoh κατέκτησε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην 95η Τελετή των Όσκαρ και έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε Όσκαρ πρωταγωνιστικού ρόλου.

Η ταινία «Everything Everywhere All at Once» ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος εξάλλου της βραδιά με 7 Όσκαρ στις βασικές κατηγορίες, από τις συνολικά 11 υποψηφιότητές της.

Η 60χρονη Yeoh, χωρίς καμία ειδική γνώση στις πολεμικές τέχνες, όπως είπε και η εκφωνήτρια, που την προανήγγειλε για να παραλάβει το Όσκαρ της, είχε μακρά πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή της βραδιάς. Ξεκίνησε με ταινίες δράσης του Χονγκ Κονγκ και ακολούθησαν ρόλοι με το «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει» του 1997 και «Τίγρης και Δράκος» του 2000.

Η ίδια στην ομιλία της τίμησε το παρελθόν και την πορεία της μιλώντας για όλα εκείνα τα παιδιά που της μοιάζουν και κάνουν όνειρα.

«Για όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια που μοιάζουν με εμένα, που παρακολουθούν απόψε, αυτός είναι ένας φάρος ελπίδας και δυνατοτήτων.

»Αυτή είναι η απόδειξη - κάντε μεγάλα όνειρα - και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Και κυρίες μου, μην αφήσετε ποτέ κανένα να σας πει ότι έχει περάσει ο χρόνος σας. Ποτέ μην τα παρατάτε».

Στη συνέχεια αφού ευχαρίστησε τους συνεργάτες της αναφέρθηκε και στους δικούς της ήρωες. «Πρέπει να αφιερώσω το Όσκαρ αυτό στη μαμά μου, σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, γιατί είναι πραγματικά οι υπερήρωες. Και χωρίς αυτές, κανείς μας δεν θα ήταν εδώ απόψε.

»Είναι 84 ετών και της το πηγαίνω σπίτι. Το παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στη Μαλαισία, στην Κουάλα Λουμπούρ με την οικογένεια και τους φίλους μου. Σας αγαπώ παιδιά. Το φέρνω σπίτι (το Όσκαρ).»

Ευχαρίστησε και την «ευρύτερη» όπως είπε οικογένειά της στο Χονγκ Κονγκ, όπου ξεκίνησε την καριέρα της. «Ευχαριστώ που με αφήσατε να σταθώ στους ώμους σας, που μου δώσατε ένα στήριγμα για να είμαι εδώ σήμερα.

»Και στις αδερφές μου, σε όλους, στα αδέρφια μου, στην οικογένειά μου, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ακαδημία. Αυτή είναι η ιστορία που γεννιέται από τα σκαριά. Ευχαριστώ» είπε η Μichelle Yeoh.

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx