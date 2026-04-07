ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Lady Gaga ακύρωσε live της στο Μόντρεαλ λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

Η Lady Gaga ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μόντρεαλ, αφού η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε και ο γιατρός της τής συνέστησε να μην εμφανιστεί.

The LiFO team
The LiFO team
Η Lady Gaga ακύρωσε το τρίτο live της στο Μόντρεαλ λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας στο Bell Centre του Μόντρεαλ, ανακοινώνοντας ότι η λοίμωξη του αναπνευστικού με την οποία παλεύει τις τελευταίες ημέρες επιδεινώθηκε και ότι ο γιατρός της τής συνέστησε να μην εμφανιστεί.

Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε την απόφασή της λίγες ώρες πριν από το τρίτο κατά σειρά live στην πόλη, λέγοντας ότι δεν μπορεί να δώσει την ποιότητα εμφάνισης που θα ήθελε. Σε μήνυμά της προς το κοινό ζήτησε συγγνώμη από όσους είχαν προγραμματίσει να βρεθούν εκεί και περιέγραψε τις δύο προηγούμενες βραδιές στο Μόντρεαλ ως ιδιαίτερα σημαντικές.

Η Gaga είχε ήδη εμφανιστεί στο Bell Centre στις 2 και 3 Απριλίου, στο πλαίσιο της Mayhem Ball Tour. Σύμφωνα με τον διοργανωτή Evenko, όσοι είχαν αγοράσει εισιτήρια online θα αποζημιωθούν αυτόματα, ενώ όσοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια με φυσική αγορά θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.

Η περιοδεία ολοκληρώνεται στις 13 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, με εμφάνιση στο Madison Square Garden, ενώ πριν από αυτό απομένουν ακόμη δύο συναυλίες στο Σεντ Πολ της Μινεσότα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

