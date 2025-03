Η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε 199 ανήλικους στη Βενεζουέλα

Στη Βενεζουέλα έφτασε πριν λίγες ώρες αεροσκάφος που μετέφερε 199 μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ντιοσδάδο Καμπέγιο.

Οι πτήσεις επαναπατρισμού ξανάρχισαν με αφορμή τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, παρότι για ένα μήνα είχαν ανασταλεί όταν οι δυο πλευρές ξεκίνησαν να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση συμφωνίας που έκλεισαν τον Ιανουάριο.

«Σήμερα υποδεχόμαστε 199 συμπατριώτες», ανέφερε ο υπουργός και αυτή ήταν η τέταρτη πτήση με υπηκόους της Βενεζουέλας που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ. Οι δυο πρώτες αναχώρησαν από το Ελ Πάσο, στο Τέξας, τη 10η Φεβρουαρίου και ακολούθησε ακόμα μία, που μετέφερε 177 μετανάστες από την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γουαντάναμο, την Κούβα και την Ονδούρα και από εκεί επαναπατρίστηκαν με αεροσκάφος της πατρίδας τους.

Venezuelan planes sent to US for deportation flights return to country with nearly 200 deportees



'Two planes of illegal immigrants left El Paso today headed to Venezuela - paid for by the Venezuelans,' Richard Grennell said https://t.co/2cBeAeBPvT