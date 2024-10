Η κόλαση των οικιακών βοηθών στον Λίβανο: «Άρχισαν οι βομβαρδισμοί, με κλείδωσαν μέσα και έφυγαν»

Όταν μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το σπίτι του εργοδότη της στο νότιο Λίβανο, μια 24χρονη οικιακή βοηθός βρέθηκε ολομόναχη, κλειδωμένη και τρομοκρατημένη.

Η νεαρή γυναίκα από την Κένυα εργάζεται στον Λίβανο ως οικιακή βοηθός, τους τελευταίους οκτώ μήνες και μιλώντας στο BBC News Arabic, έφερε στην επιφάνεια, την πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες από αφρικανικές κυρίως χώρες, οι οποίες εργάζονται στον Λίβανο.

