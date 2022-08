Η Κίνα σταματά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης

Η Κίνα διέκοψε τους δεσμούς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, από συνομιλίες για την κλιματική κρίση μέχρι τον διάλογο μεταξύ των στρατών τους.

Η εν λόγω απόφαση του Πεκίνου έρχεται ως απάντηση για την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν. Στο μεταξύ, τα τελευταία 24ωρα διεξάγονται τεράστιες κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί.

Νωρίτερα, η Κίνα ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Πελόζι και μελών της οικογένειάς της. Το Πεκίνο χαρακτήρισε την επίσκεψή της ως «προκλητική ενέργεια» καθώς υπενθυμίζεται ότι η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο κομμάτι της επικράτειάς της στο πλαίσιο του δόγματος της «μίας Κίνας».

#GTGraphic: China announces eight countermeasures in response to #Pelosi’s #Taiwan island visit. https://t.co/JgPoCCX9hX pic.twitter.com/vm2TNDctOb