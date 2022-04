Η Κιμ Καρντάσιαν δεν φοβάται την μόδα: «Δεν με νοιάζει, θα φορέσω και πάνα αν χρειαστεί»

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν βάζει όρια στο στιλ και είναι διατεθειμένη να «φορέσει κυριολεκτικά» ο,τιδήποτε, όπως λέει χαρακτηριστικά.

Η ιδρύτρια των SKIMS εμφανίστηκε στην εκπομπή της Έλεν Ντε Τζένερις, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την σχέση της με την μόδα και τις διάφορες εκκεντρικές εμφανίσεις της, λέγοντας: «Δεν με νοιάζει πόσο άβολο είναι, δεν με νοιάζει για πόση ώρα — ακόμη αν χρειαστεί να φορέσω πάνα και να μην πάω τουαλέτα — δεν με νοιάζει τι θα πρέπει να κάνω».

Στη συνέντευξη, η 41χρονη σταρ φόρεσε ένα από τα διάσημα ολόμαυρα outfits της: ένα ολόσωμο λάτεξ φόρεμα, που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη, συνδυασμένο και ψηλοτάκουνες γόβες.

Μιλώντας στην Έλεν Ντε Τζένερις, ξεκαθάρισε ότι όντως δεν αστειευόταν με τις πάνες: «Πραγματικά αγόρασα πάνες για ενήλικες όταν έδωσα εξετάσεις για δικηγόρος γιατί δεν ήξερα πώς λειτουργούσε, οπότε σκέφτηκα ότι έπρεπε να καθίσω εκεί για οκτώ ώρες συνεχόμενες», είπε.

Η Κιμ Καρντάσιαν βάλει πολλές φορές τη μόδα πάνω από την άνεση, συμπεριλαμβανομένης της ολόσωμης μαύρης Balenciaga εμφάνισης, στο Met Gala του 2021.

Στο παρελθόν έχει αναφερθεί επίσης στο πώς η προσωπική της αισθητική έχει επηρεάσει την μεγαλύτερη κόρη της. Πρόσφατα, η 8χρονη Νορθ επιμελήθηκε το styling την οικογένειας στην τελευταία τους φωτογράφιση στη Vogue.

«Έφυγε και είπε "είναι τόσο βαρετό, δεν το πιστεύω ότι αυτό θα φορέσουμε. Θα τους ντύσω όλους"», είπε η Κιμ.

Σε άλλο σημείο μίλησε για το νέο «The Kardashians» στο Hulu, σχολιάζοντας ότι είναι εντελώς διαφορετικό από το «Keeping Up with the Kardashians», αφού είναι πιο «επίκαιρο».

Στη νέα σειρά περιλαμβάνεται και behind-the-scenes υλικό από την Κιμ Καρντάσιαν να ετοιμάζεται για το Saturday Night Live, του περασμένου Οκτωβρίου, όταν έδειξε για πρώτη φορά τα συναισθήματά της για τον Πιτ Ντέιβιντσον. Στην εμφάνισή της είχε επιλέξει τότε ξανά ένα outfit Balenciaga, αυτή τη φορά από ροζ βελούδο.

Πρόσφατα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία-φόρο τιμής στην Κάρμεν Ηλέκτρα, ποζάροντας με φόρεμα παρόμοιο με εκείνο που φορούσε η σταρ του Baywatch στα MTV Movie Awards του 1998.

«Έχω ακόμα αυτό το φόρεμα που φόρεσα στα βραβεία. Η Κιμ Καρντάσιαν το ξαναέφτιαξε και νομίζω ότι είναι πολύ κολακευτικό», έγραψε η Κάρμεν Ηλέκτρα.