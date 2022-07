Η Καμίλ Βάσκεζ μιλά για την δίκη του Τζόνι Ντεπ: «Ήμουν τυχερή που τον εκπροσώπησα»

Η δικηγόρος του Τζόνι Ντεπ, Καμίλ Βάσκεζ, δήλωσε ότι αισθάνεται «τυχερή» που τον υπερασπίστηκε στη δίκη συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο CBS Mornings, ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο 59χρονος ηθοποιός επέλεξε συγκεκριμένα εκείνη για να λάβει μέρος στην πολύκροτη δίκη.

«Ήταν σημαντικό να έχουμε μια γυναίκα στην ομάδα», δήλωσε η 38χρονη δικηγόρος.

«Γιατί;», ρώτησε ο παρουσιαστής Γκέιλ Κινγκ.

«Αυτή η υπόθεση απαιτούσε την οπτική μιας γυναίκας», απάντησε η Βάσκεζ, «και ήμουν η τυχερή που επιλέχθηκε για να κάνει αυτή τη δουλειά».

«Αισθάνεσαι τυχερή; Η λέξη είναι τυχερή;», ρώτησε ξανά ο παρουσιαστής.

«Έτσι νομίζω, ναι», συμφώνησε η Βάσκεζ.

«Νομίζω σκληρή δουλειά και τύχη - δεν μπορείς να υποτιμήσεις ότι υπήρχε συνδυασμός εκεί. Φυσικά, είναι ένας τεράστιος αριθμός ωρών εργασίας, αλλά είναι και λίγη τύχη, και δεν είναι μια δουλειά που πήρα ελαφρά τη καρδία», πρόσθεσε.

«Ήταν το όνομά του, η ζωή του. Ήταν σημαντικό», είπε.

EXCLUSIVE: @GayleKing sits down with attorney Camille Vasquez, who represented Johnny Depp in his defamation trial win against ex-wife Amber Heard, for her first interview since Heard filed a motion to appeal. pic.twitter.com/uf3Rqrn3vH