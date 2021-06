Η Κάμαλα Χάρις έγινε η πρώτη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που συμμετέχει σε πορεία Pride

Η Κάμαλα Χάρις, έγραψε ιστορία για ακόμη μια φορά, καθώς έγινε η πρώτη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που συμμετέχει σε πορεία Pride.

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος με τον σύζυγό της, Έμχοφ, βρέθηκαν χθες στην πορεία Capital Pride, στην Ουάσιγκτον.

Η Κάμαλα Χάρις φορούσε μια μπλούζα με το σύνθημα «love is love» [σ.σ. η αγάπη είναι αγάπη] και περπάτησε με άλλους πολίτες στην πορεία μέχρι το Freedom Plaza, στους οποίους ευχόταν «Happy Pride!».

Στη σύντομη ομιλία της, επανέλαβε μεταξύ άλλων την δέσμευσή της, μαζί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την προάσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η τρανς κοινότητα και νεολαία, είναι όλοι τους προστατευμένοι. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε προστατευτικά πλαίσιο στην εργασία και την στέγαση», είπε η Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με το NBC Washington.

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, και ξέρω ότι έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό», πρόσθεσε.

The @VP and @SecondGentleman are on the move at Capital Pride 🌈 pic.twitter.com/F27RxDaoHJ