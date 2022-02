Ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ έχασε τη διάσημη «μηλιά του Νεύτωνα» από την καταιγίδα Γιούνις.

Ο επιμελητής του κήπου Δρ Samuel Brockington είπε ότι το δέντρο φυτεύτηκε το 1954 και βρισκόταν στην είσοδο Brookside του βοτανικού κήπου για 68 ολόκληρα χρόνια.

Όπως διευκρίνισε το δέντρο κλωνοποιήθηκε από αυτό που είχε κάνει τον Ισαάκ Νέυτωνα να ανακαλύψει τον νόμο της βαρύτητας.

Οι υπεύθυνοι του βοτανικού κήπου είπαν ότι έχουν κρατήσει έναν κλώνο του δέντρου, τον οποίο και σύντομα θα φυτέψουν σε άλλο σημείο του κήπου.

Το αρχικό δέντρο από το οποίο έπεσε το περίφημο μήλο, που οδήγησε τον Νεύτωνα να επινοήσει τη θεωρία του για τη βαρύτητα, βρίσκεται στο Woolsthorpe Manor στο Grantham του Lincolnshire.

Το 19ο αιώνα είχε χτυπηθεί από σφοδρή θύελλα αλλά κατάφερε και «επιβίωσε».

1/8 We’ve just lost our “Newton’s Apple Tree” to Storm Eunice (gravity is such a downer, arf arf). It was planted in 1954, so has stood at the Brookside entrance @CUBotanicGarden for 68 years. An iconic tree, and sad loss. But what does it mean to be “Newton’s Apple Tree”? … a🧵 pic.twitter.com/LFk6ZxSxZ5