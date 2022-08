Η (ήδη πελώρια) καταβόθρα στο ορυχείο της Χιλής διπλασιάστηκε σε μέγεθος

Διπλασιάστηκε το μέγεθος της - ήδη πελώριας - καταβόθρας που έχει ανοίξει σε ορυχείο χαλκού στη Χιλή.

Είναι πλέον 50 μέτρα και έχει βάθος 200 μέτρων, με τα ερωτήματα σχετικά με την ξαφνική εμφάνισή της να μην έχουν λάβει απαντήσεις.

Και ενώ η έρευνα συνεχίζεται, έχουν αρχίσει οι συγκρίσεις του μεγέθους της με διάφορα μνημεία και να εκφράζονται απορίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να «καταπιεί» ολοκληρωτικά.

Ένα εξ αυτών θα ήταν η γαλλική Αψίδα του Θριάμβου, ενώ και το Space Needle στο Σιάτλ θα ήταν καλό υποψήφιο «θύμα».

Η Εθνική Υπηρεσία Γεωλογίας και Μεταλλείων της Χιλής δήλωσε ότι εξακολουθεί να ερευνά την τρύπα κοντά στο ορυχείο Alcaparrosa, που διαχειρίζεται η καναδική εταιρεία Lundin Mining.

WATCH: A large mysterious sinkhole, over 650 feet deep and 82 feet in diameter, appeared over the weekend in a mining area in the northern Chile and authorities have started investigating it https://t.co/tNIyNa4m8B pic.twitter.com/qqJymx1RTo