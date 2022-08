Γιγάντια καταβόθρα άνοιξε ξαφνικά σε ορυχείο χαλκού στη Χιλή - Διαμέτρου 25 μέτρων

Οι χιλιανές αρχές διενεργούν έρευνα για τη δημιουργία μιας καταβόθρας διαμέτρου 25 μέτρων που εμφανίστηκε το Σαββατοκύριακο σε ορυχείο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από αέρος του κενού που άνοιξε σε ορυχείο που διαχειρίζεται η καναδική εταιρεία Lundin Mining, περίπου 665 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας, Σαντιάγο.

Η Sernageomin, η εθνική υπηρεσία γεωλογίας και εξορύξεων, έστειλε ειδικό προσωπικό στην περιοχή προκειμένου να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της καταβόθρας.

próximo. No momento não há uma versão oficial do que aconteceu, e o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (SERNAGEOMIN) foi instruído a investigar o evento e estabelecer as causas. As agências de emergência estão investigando. Alguém poderia checar...Tá muito sinistro. pic.twitter.com/asM8fMcHZB





«Υπάρχει μεγάλο βάθος, περίπου 200 μέτρα έως τον πάτο. Δεν έχουμε εντοπίσει κάποια ύλη εκεί κάτω, όμως έχουμε διαπιστώσει την παρουσία άφθονου νερού» ανέφερε ο διευθυντής της υπηρεσίας, Νταβίντ Μοντενέγκρο.

Huge sinkhole of 25 meters in diameter, appears in an area of ​​Tierra Amarilla, #Atacama, #Chile. (01.08.2022). pic.twitter.com/EbM7RBn5yd