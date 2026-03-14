Η Χαμάς καλεί το Ιράν να μην επιτίθεται σε γειτονικές χώρες

Η Χαμάς, που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, κάλεσε την Τεχεράνη να μην στοχοποιεί γειτονικές χώρες, ωστόσο τόνισε το δικαίωμά της (της Τεχεράνης) να απαντά στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η παλαιστινιακή οργάνωση σχολιάζει δημόσια τις ενέργειες του Ιράν. Μέχρι σήμερα είχε εκφράσει αλληλεγγύη προς το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποφεύγοντας όμως να απειλήσει με αντίποινα.

«Ενώ η οργάνωση επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ιράν να απαντήσει σε αυτή την επίθεση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο, καλεί τους αδελφούς μας στο Ιράν να μην στοχοποιήσουν γειτονικές χώρες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις χώρες της περιοχής και τους διεθνείς οργανισμούς να σταματήσουν άμεσα τον πόλεμο.

Το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Ωστόσο από τότε έχουν σημειωθεί επανειλημμένα ξεσπάσματα βίας. Αν και οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα μειώθηκαν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να αυξάνονται ξανά.

Στο μεταξύ, η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, επίσης σύμμαχος του Ιράν, άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην αρχή του πολέμου. Έκτοτε το Ισραήλ έχει εξαπολύσει σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, στοχεύοντας την οργάνωση.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούτι στην Υεμένη, που είχαν εξαπολύσει στρατιωτική εκστρατεία εναντίον πλοίων τα οποία θεωρούσαν ότι συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, έχουν επίσης εκφράσει ισχυρή αλληλεγγύη προς την Τεχεράνη. Ωστόσο ούτε εκείνοι έχουν απειλήσει με αντίποινα.

Με πληροφορίες από Reuters