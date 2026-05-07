ΗΠΑ: Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ από πρώην δικαστές μετανάστευσης

Δύο πρώην δικαστές μετανάστευσης έχουν ασκήσει αγωγή κατά της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνσή τους.

Οι δικαστές υποστήριξαν ότι υπέστησαν διακρίσεις λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου, φυλής και προηγούμενης συνεργασίας τους με ομάδες υπεράσπισης των μεταναστών.

Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ από πρώην δικαστές μετανάστευσης

Η Κάρλα Εσπινόζα, πρώην δικαστής στο Σικάγο η οποία απομακρύνθηκε από τη θέση της στο υπουργείο Δικαιοσύνης πέρυσι, κατέθεσε αγωγή την Τρίτη κατηγορώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι την «απέλυσε» λόγω της προηγούμενης εργασίας της ως δικηγόρου μετανάστευσης, καθώς και λόγω της φυλής και του φύλου της.

Η Εσπινόζα είναι μία από τους 113 δικαστές μετανάστευσης που έχουν απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Δικαστών Μετανάστευσης. Διορίστηκε δικαστής τον Αύγουστο του 2023 και απολύθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το Εκτελεστικό Γραφείο για την Επανεξέταση Θεμάτων Μετανάστευσης (EOIR) του υπουργείου Δικαιοσύνης άρχισε να εκδίδει ενημερωτικά σημειώματα στις αρχές του 2025, στα οποία χαρακτήριζε τις οργανώσεις υπεράσπισης των μεταναστών ως «εξτρεμιστικές» και υποσχόταν να «επιβάλει κυρώσεις για παράνομες προτιμήσεις DEI (Diversity, Equity, and Inclusion)».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ για να επιτεθεί ξανά στο CNN

Η Εσπινόζα ισχυρίζεται στην καταγγελία ότι, μετά τις αλλαγές στην πολιτική, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «επέλεξε να απολύσει από το EOIR έναν δυσανάλογο αριθμό γυναικών, ατόμων χρώματος, εθνοτικών μειονοτήτων και προσώπων που συνδέονται με αυτά».

Μια δεύτερη πρώην δικαστής μετανάστευσης, η οποία κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, ισχυρίστηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να την απομακρύνει από τη θέση της λόγω της πολιτικής της τοποθέτησης, του φύλου, της ηλικίας, της φυλής της και της προηγούμενης συνεργασίας της με ομάδες υπεράσπισης των μεταναστών.

Τι αποκαλύπτουν τα ενημερωτικά σημειώματα

Οι δύο πρώην δικαστές μετανάστευσης βρίσκονταν σε προσωρινή δοκιμαστική περίοδο και υποστηρίζουν στις καταγγελίες τους ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) είχε ως πολιτική και πρακτική, μετά τη λήξη της προσωρινής θητείας, να μετατρέπει συστηματικά το καθεστώς του δικαστή σε μόνιμο δικαστή μετανάστευσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μήνυση κατά του Τραμπ για παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων σε γήπεδο γκολφ

Η Κύρα Λίλιεν, η οποία διορίστηκε δικαστής μετανάστευσης το 2023 και επιβλέπε τις υποθέσεις στο Δικαστήριο Μετανάστευσης του Κόνκορντ στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η θητεία της έληξε το 2025 χωρίς τη συνήθη μετατροπή σε μόνιμη θέση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «άρχισε να εκδίδει πολυάριθμα ενημερωτικά σημειώματα με τα οποία ανακοίνωνε τον τερματισμό των πρωτοβουλιών για την Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Συμπερίληψη (Diversity, Equity, and Inclusion – «DEI»)».

«Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφερόταν ότι η Υπηρεσία είχε εξετάσει τα στοιχεία πρόσληψης όλων των δικαστών μετανάστευσης που είχαν προσληφθεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση και ισχυριζόταν ότι άτομα με «συγκεκριμένο υπόβαθρο» έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με άλλα», ανέφεραν οι δικηγόροι της Λίλιεν στην καταγγελία. «Το μνημόνιο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η EOIR ήταν 'αφοσιωμένη στη διόρθωση αυτών των αδικιών'».

«Συνολικά, τα ενημερωτικά σημειώματα αποκάλυψαν την εχθρότητα της διοίκησης απέναντι στην πρόσληψη ατόμων με υπόβαθρο στα δικαιώματα των μεταναστών, γυναικών, εθνοτικών μειονοτήτων και άλλων που μπορεί να θεωρηθούν προσλήψεις 'DEI'», ανέφεραν οι δικηγόροι της.

Με πληροφορίες από ABC News