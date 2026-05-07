Αργεντινή: «Μάχη» με τον χρόνο για τον εντοπισμό της προέλευσης του ξεσπάσματος χανταϊού

Αξιωματούχοι και ειδικοί στην Αργεντινή προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η χώρα τους αποτελεί την πηγή του θανατηφόρου ξεσπάσματος χανταϊού που έχει πλήξει ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, εν μέσω αναφορών ότι αρκετοί επιβάτες έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους.

Η Αργεντινή, από όπου αναχώρησε η κρουαζιέρα προς την Ανταρκτική, κατατάσσεται σταθερά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως η χώρα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της σπάνιας, μεταδιδόμενης από τρωκτικά νόσου στη Λατινική Αμερική. Οι ερευνητές εκεί εργάζονται για να εντοπίσουν την πηγή της μόλυνσης.

Το υπουργείο υγείας της Αργεντινής ανέφερε την Τρίτη 101 κρούσματα λοίμωξης από τον χανταϊό από τον Ιούνιο του 2025, αριθμός περίπου διπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ένα είδος χανταϊού που εντοπίζεται στη Νότια Αμερική, ο λεγόμενος ιός των Άνδεων, μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα πνευμονική νόσο που ονομάζεται πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού. Η νόσος οδήγησε σε θάνατο σχεδόν το ένα τρίτο των κρουσμάτων κατά το τελευταίο έτος, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Αργεντινής.

Οι αρχές ανέφεραν ότι επιβάτες του πλοίου MV Hondius βρέθηκαν θετικοί στον ιό των Άνδεων.

Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει, ένας βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, ενώ τρεις άλλοι απομακρύνθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη. Ένας άλλος άνδρας που αποχώρησε από το πλοίο νωρίτερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού βρέθηκε θετικός στην Ελβετία.

Αναζητείται η προέλευση του ξεσπάσματος χανταϊού

Η Αργεντινή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αποστέλλει γενετικό υλικό από τον ιό των Άνδεων και εξοπλισμό διαγνωστικών εξετάσεων για να βοηθήσει την Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο να τον ανιχνεύσουν.

Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται από τον χανταϊό μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Ωστόσο, σε ορισμένες προηγούμενες επιδημίες με το στέλεχος των Άνδεων έχει παρατηρηθεί περιορισμένη εξάπλωση μεταξύ στενών επαφών.

Ανησυχία έχει επίσης προκληθεί σχετικά με 23 επιβάτες που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποβιβάστηκαν από το πλοίο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 23 Απριλίου, όπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα El País.

«Υπάρχουν 23 άτομα που περιφέρονται εκεί, και μέχρι πριν από τρεις ημέρες, κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ένας επιβάτης, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα.

Η ομάδα αυτή επέστρεψε σύμφωνα με πληροφορίες στις αντίστοιχες χώρες τους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανοί επιβάτες τελούσαν υπό παρακολούθηση στη Τζόρτζια, την Καλιφόρνια και την Αριζόνα, ανέφεραν New York Times την Τετάρτη, αν και κανένας από αυτούς δεν είχε παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας.

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι ο πρώτος θάνατος επί του κρουαζιερόπλοιου, ενός 70χρονου Ολλανδού, συνέβη στις 11 Απριλίου. Η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, στην Αγία Ελένη. Η 69χρονη σύζυγός του ταξίδεψε με αεροπλάνο από την Αγία Ελένη στη Νότια Αφρική και κατέρρευσε στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, αφήνοντας την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο στις 26 Απριλίου.

Η τρίτη επιβάτιδα, μια Γερμανίδα, πέθανε στις 2 Μαΐου.

Αξιωματούχοι της Αργεντινής αναφέρουν ότι προσπαθούν να προσδιορίσουν τα μέρη της χώρας στα οποία ταξίδεψαν οι μολυσμένοι επιβάτες πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο υπό ολλανδική σημαία στην Ουσουάια, μια πόλη στο νότιο τμήμα της Αργεντινής γνωστή ως «το τέλος του κόσμου». Μόλις γνωρίσουν τα δρομολόγια, σκοπεύουν να εντοπίσουν τις επαφές, να θέσουν σε καραντίνα τις στενές επαφές και να προβούν σε ενεργή παρακολούθηση για την πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης.

Πριν επιβιβαστεί, το ολλανδικό ζευγάρι επισκέφθηκε αξιοθέατα στην Ουσουάια και ταξίδεψε στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και τη Χιλή, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αργεντινής.

Η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον χανταϊό

Ο ιός μπορεί να έχει περίοδο επώασης που κυμαίνεται από μία έως οκτώ εβδομάδες, γεγονός που καθιστά δύσκολο να διαπιστωθεί αν οι επιβάτες μολύνθηκαν πριν αναχωρήσουν από την Αργεντινή με προορισμό την Ανταρκτική την 1η Απριλίου, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης στάσης σε ένα απομακρυσμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού ή εν πλω.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε νωρίτερα στις X ότι «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους διαχειριστές του πλοίου για να παρακολουθεί στενά την υγεία των επιβατών και του πληρώματος, συνεργαζόμενος με τις χώρες για να υποστηρίξει την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και την εκκένωση όπου χρειάζεται».

Ασθενοφόρο μεταφέρει ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν της Ολλανδίας, ο οποίος ενδέχεται να έχει μολυνθεί από χανταϊό. Φωτ.: ΕΡΑ

«Η παρακολούθηση και η παρακολούθηση των επιβατών επί του σκάφους και εκείνων που έχουν ήδη αποβιβαστεί έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τους διαχειριστές του πλοίου και τις εθνικές υγειονομικές αρχές», πρόσθεσε. «Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός».

Η απομάκρυνση τριών επιβατών από το πλοίο, με σχεδόν 150 άτομα επί του σκάφους, σημαίνει ότι μπορεί πλέον να συνεχίσει το τριήμερο ταξίδι του προς τις Κανάριες Νήσους, αφού οι ισπανικές αρχές έδωσαν άδεια στο πλοίο να αγκυροβολήσει. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει διαμάχη, με τον πρόεδρο των Κανάριων Νήσων να εκφράζει ανησυχία για την αγκυροβόληση του πλοίου στην Τενερίφη.

Το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ γίνονταν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την απομάκρυνση των μελών του πληρώματος.

Video shared on social media shows the captain of a cruise ship affected by a hantavirus outbreak informing passengers on April 12 that one person had died on board, saying the death was believed to be due to natural causes and was not infectious https://t.co/kJR4gBhjnZ pic.twitter.com/cYPtUHVR1E — Reuters (@Reuters) May 7, 2026

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία στο MV Hondius έρχεται την ώρα που ερευνητές της δημόσιας υγείας στην Αργεντινή επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού.

Εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας αναφέρουν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες διευρύνουν την εμβέλεια του ιού, εν μέρει επειδή, καθώς το κλίμα θερμαίνεται και τα οικοσυστήματα αλλάζουν, τα τρωκτικά που μεταφέρουν τον χανταϊό μπορούν να ευδοκιμήσουν σε περισσότερα μέρη. Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται από τον ιό μέσω της έκθεσης σε περιττώματα, ούρα ή σάλιο τρωκτικών.

Με πληροφορίες από Guardian

