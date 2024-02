Η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο μήνυμα στη Χεζμπολάχ

Ενώ οι φόβοι για ευρύτερη συμπλοκή στην Μέση Ανατολή γίνονται ολοένα και πιο ρεαλιστικοί, το Ισραήλ πραγματοποίησε την Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο. Σύμφωνα με λιβανικές πηγές οι φονικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο έντεκα ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται έξι παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους. Η ισραηλινή επίθεση έρχεται σε αντίποινα για χτύπημα της Χεζμπολάχ στην οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα στρατιωτικός.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, δυνάμεις των Israel Defence Forces (IDF) έπληξαν στόχους που συνδέονται με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σε άλλη επιδρομή του στρατού του Ισραήλ, στο χωρίο Αντσίτ, σκοτώθηκε ένας μαχητής της σιιτικής οργάνωσης ενώ τραυματίστηκαν ακόμα 10 άτομα.

In response to ongoing rocket fire toward northern Israel, IDF fighter jets struck a series of Hezbollah terrorist targets.



The targets included military compounds, operational control rooms, and terrorist infrastructure. Several targets belonged to Hezbollah’s elite by Radwan… pic.twitter.com/KTb780H99y