Η Ελλάδα, ο πιο «family friendly» προορισμός για όλες τις γενιές, λέει αμερικανικός εκδοτικός όμιλος

Η Ελλάδα είναι ο πιο «family friendly» ταξιδιωτικός προορισμός στον κόσμο, σύμφωνα με την ψηφοφορία αναγνωστών αμερικανικού εκδοτικού ομίλου.

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για τους επισκέπτες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Για δεύτερη χρονιά, κέρδισε τον διαγωνισμό που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες στην κατηγορία «Καλύτερος Οικογενειακός Προορισμός για όλες τις γενιές» (Best Family-Friendly MultiGen Destination) στο πλαίσιο των έβδομων βραβείων Wherever Awards, που διοργανώνει ο αμερικανικός εκδοτικός όμιλος FX Express Publications.

Well done Greece!!!

🇬🇷 is voted as Best Family-Friendly MultiGen Destination of the Year for 2nd Consecutive Year, by @WhereverFamily - a trusted source for family travel.https://t.co/vWXaFR1rCJ#VisitGreece #AllYouWantIsGreece #Greekislands #Greece pic.twitter.com/B3d2T17PKg