Η Cher έκανε τη βραδιά ενός ζευγαριού ακόμα πιο ξεχωριστή αφού έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στο «όμορφο» ζευγάρι.

Με μια καριέρα που εκτείνεται πάνω από 50 χρόνια, η Cher είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια κατάφερε να περάσει «απαρατήρητη» από ζευγάρι θαυμαστών.

Η πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα του κινηματογράφου και της μουσικής είχε βγει για να παρακολουθήσει το νέο ριμέικ του West Side Story στον κινηματογράφο, όταν έπεσε πάνω σε ένα ζευγάρι που είχε βγει ραντεβού.

Η Cher γοητεύτηκε από το όμορφο ζευγάρι και την αγάπη που φαινόταν ότι είχε ο ένας για τον άλλον και τους ρώτησε αν μπορούσε να τους τραβήξει μία φωτογραφία με το τηλέφωνό της.

Ανέβασε τη φωτογραφία στο Twitter γράφοντας «Όταν βγαίναμε από την αίθουσα είδα το όμορφο ζευγάρι. Εκείνος την φωτογράφιζε. Εκείνη κρατούσε λουλούδια. Τους είπα μπορώ να σας βγάλω μία φωτογραφία. Φορούσα μάσκα έτσι δεν ήξεραν ποια είμαι. Ίσως μία τρελή».

Οι θαυμαστές της Cher σχολίασαν τη φωτογραφία και τότε η γυναίκα αναγνώρισε τον εαυτό της.

«Ω Θεέ μου! Εγώ είμαι και είχα γενέθλια! Ουάου! Δεν μπορώ να το πιστέψω!» έγραψε στο Twitter κατενθουσιασμένη.

Όπως αποδείχθηκε το ανυποψίαστο ζευγάρι έβγαζε φωτογραφίες έξω από το χώρο και δεν αναγνώρισε την τραγουδίστρια επειδή φορούσε μάσκα και βρισκόταν σε απόσταση.

«Ήταν σκοτεινά και ήταν πλήρως καλυμμένη, αλλά σκεφτήκαμε ότι δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος», έγραψε η κοπέλα.

Τον ενθουσιασμό του μοιράστηκε και ο σύντροφός της γράφοντας: «Ουάου! Έτσι γνωρίσαμε πραγματικά την CHER! Αυτή η νύχτα σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη για πάντα».

«Πρέπει να εμφανιστεί στο γάμο σας τώρα. Πρέπει να γίνει!» έγραψε ένας από τους followers της Cher.

«Φανταστείτε ότι είστε με τον σύντροφό σας και η CHER να έρχεται και να σας ζητά να τραβήξει μια φωτογραφία των δυο σας με το τηλέφωνό της και μετά να τη δημοσιεύει» σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

«Αυτή η βασίλισσα γυρίζει τα τραπέζια και ζητάει να τραβήξει φωτογραφίες αγνώστων αντί να την φωτογραφίζουν. Α, και καταφέρνει να σκορπίσει χαρά κάνοντας το; Τι στυλ», πρόσθεσε ένας άλλος.

