Η Camila Cabello εκνευρίστηκε με τους οπαδούς που έκαναν φασαρία στον τελικό του Champions League

Η Camila Cabello τραγούδησε στον τελικό του Champions League, που έγινε το Σάββατο στο Stade de France, αλλά οι χιλιάδες οπαδοί στο γήπεδο τραγουδούσαν ενθουσιασμένοι τους ύμνους των ομάδων τους και όχι τα τραγούδια της.

Λίγο μετά την εμφάνισή της, η 25χρονη τραγουδίστρια ανέβασε ενοχλημένη ένα μήνυμα στο Twitter, όπου διαμαρτυρήθηκε για την συμπεριφορά των οπαδών που δεν έκαναν ησυχία ενώ τραγουδούσε.

«Δεν το πιστεύω ότι ο κόσμος τραγουδούσε τους ύμνους των ομάδων τόσο δυνατά στην εμφάνισή μας. Με την ομάδα μου, είχαμε δουλέψει ακούραστα για τόσο καιρό ώστε να δώσουμε ένα καλό σόου», έγραψε.

Σε επόμενο μήνυμα, μερικά λεπτά αργότερα, πρόσθεσε, «Πολύ αγενές αλλά τέλος πάντων. Χαίρομαι που σας άρεσε!».

Έκτοτε έχει διαγράψει και τα δυο tweets, αλλά σε απάντηση στις φωτογραφίες που μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής, με την αντίδρασή της όταν η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το Κύπελλο, πολλοί φανς σχολίασαν κατενθουσιασμένοι την εμφάνισή της.

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δυσαρεστήθηκαν με το σόου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, «Ήταν άθλια εμφάνιση, με όλο τον σεβασμό».

Άλλοι έσπευσαν να δικαιολογήσουν τους οπαδούς: «Έτσι για να ξέρεις, οι ευρωπαίοι οπαδοί είναι παθιασμένοι. Πολλοί ζουν για τις ομάδες τους». «Δεν είναι σαν τις ΗΠΑ, που ο κόσμος έρχεται για το σόου. Οπότε το παράπονό σου ήταν λιγάκι αστείο. Δεν φταις εσύ, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Εκεί το κλίμα το φτιάχνουν οι οπαδοί», έγραψε άλλος.

«Ασέβεια είναι να είσαι τόσο αλαζόνας που να πιστεύεις ότι όποιος ήταν στο στάδιο, ήρθε για να την δει και να την ακούσει να τραγουδάει. Πήγαν για το ποδόσφαιρο, όχι για το σόου της», σημείωσε άλλος χρήστης.

Η Camila Cabello απάντησε σε κάποια από τα σχόλια, εξηγώντας πως «είναι διαφορετικό να είσαι παθιασμένος, από το να είσαι αγενής».

