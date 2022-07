Η Βόρεια Κορέα αναγνώρισε σαν ανεξάρτητα κράτη Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία

Η Βόρεια Κορέα αναγνώρισε σήμερα τις δύο αποσχισθείσες «λαϊκές δημοκρατίες» της ανατολικής Ουκρανίας ως ανεξάρτητα κράτη, όπως ανέφεραν ένας ηγέτης των αυτονομιστών και ένα ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η Βόρεια Κορέα είναι μόλις η τρίτη χώρα, μετά τη Ρωσία και τη Συρία, που αναγνωρίζει τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

