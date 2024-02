Η βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκε την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα

Στην βασιλική κατοικία Κλάρενς Χάουζ (επίσημη κατοικία του Κάρολου και της Καμίλα) στο Λονδίνο, υποδέχθηκε η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα την Ολένα Ζελένσκα, σύζυγο του Ουκρανού προέδρου, μόλις λίγες μέρες μετά την επέτειο των δύο χρόνων από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν το πρωί της Πέμπτης και σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου είχαν μια εγκάρδια συνομιλία ενώ η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη έβαλε προστατευτικά το χέρι της στην πλάτη της Πρώτης Κυρίας της Ουκρανίας καθώς την οδηγούσε στην «αίθουσα του Κήπου» της βασιλικής κατοικίας. Μια κίνηση που συμβολίζει τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία.



Η 46χρονη Ολένα Ζελένσκα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την βασίλισσα Καμίλα για την στήριξη του Κάρολου στην Ουκρανία με αφορμή την επέτειο των δύο ετών από την ρωσική εισβολή στη χώρα. Η ίδια, τόνισε στην βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας πόσο σημαντική είναι αυτή η στήριξη για τον ουκρανικό λαό.

Την περασμένη εβδομάδα με αφορμή την επέτειο των δύο ετών από την έναρξη πολέμου στην Ουκρανία ο 75χρονος Βρετανός μονάρχης έστειλε μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, στο οποίο κάνει λόγο για την «απερίγραπτη επιθετικότητα με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Ουκρανοί εξαιτίας της απρόκλητης επίθεσης στη χώρα τους».

