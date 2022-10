Στην Τουρκία η Ολένα Ζελένσκα: Συνάντησε την Εμινέ Ερντογάν και πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Συνάντηση με την σύζυγο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ, είχε η σύζυγος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα Ζελένσκα.

«Πιστεύω ότι θα επουλώσουμε τις πληγές του ουκρανικού λαού, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά που είναι θύματα πολέμου», έγραψε στο Twitter η Εμινέ Ερντογάν.

Ολένα Ζελένσκα και Εμινέ Ερντογάν συζήτησαν για την μελλοντική εκκένωση των ορφανοτροφείων από την Οδησσό, αλλά και το πώς μπορεί να βοηθηθεί πιο αποτελεσματικά η Ουκρανία.

«Ήμουν ευτυχής που συναντήθηκα με την Πρώτη Κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν. Συζητήσαμε την μελλοντική εκκένωση των ορφανοτροφείων από την Οδησσό. Επίσης συζητήσαμε πώς μπορεί να βοηθηθεί πιο αποτελεσματικά η Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων προς την κ. Εμινέ για την κατανόησή της και την ασφάλεια των παιδιών», σημείωσε η Ολένα Ζελένσκα στο Twitter.

