Η βασίλισσα Ελισάβετ θα συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στο Κάστρο Ουίνδσορ.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τη συνάντηση, η οποία θα γίνει την Κυριακή 13 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου της G7, για την οποία θα ταξιδέψει ο Αμερικανός πρόεδρος στη Βρετανία μαζί με τη σύζυγό του, Τζιλ Μπάιντεν.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr